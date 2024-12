Comment passer un Noël serein avec un proche atteint de démence ?

L'ESSENTIEL La magie de Noël touche aussi les personnes atteintes de démence, mais des ajustements sont nécessaires pour des fêtes sereines. Selon l’Alzheimer's Foundation of America (AFA), adapter les décorations et traditions aux besoins de ces proches est essentiel.

La magie des fêtes de Noël concerne tout le monde, y compris les personnes atteintes de démence. Mais pour que ces moments restent plaisants et sereins, quelques ajustements peuvent s’avérer nécessaires. Selon l’Alzheimer's Foundation of America (AFA), les familles et aidants peuvent offrir une expérience festive adaptée aux besoins et capacités de leurs proches.

Des décorations simples et sécuritaires

"La démence n’empêche pas de ressentir la chaleur, l’amour et les rires de la saison, mais elle modifie la manière de les vivre", affirme Jennifer Reeder, directrice des services éducatifs et sociaux de l’AFA, dans un communiqué. Il est donc essentiel de prendre en compte les souhaits et limites de la personne, d’adapter les activités pour favoriser la joie et éviter celles qui pourraient provoquer du stress.

Ainsi, mieux vaut réduire les stimuli en choisissant des décorations sobres : éviter les lumières clignotantes, les objets bruyants ou fragiles, ainsi que les changements soudains dans l’environnement. Introduire les décors progressivement pour limiter la confusion. Privilégier des accessoires sans risque, comme des bougies électriques, et veiller à sécuriser les fils et sapins pour éviter les chutes.

Revisiter les traditions

Autre conseil d’expert : revisiter les traditions en tenant compte des capacités actuelles de la personne. Vous pouvez ainsi proposer des activités engageantes et accessibles, comme regarder des films de Noël, écrire des cartes ou cuisiner ensemble. De nouvelles traditions, comme une promenade pour admirer les illuminations, peuvent également être appréciées. L’important est de maintenir leur implication pour renforcer leur bien-être.

Lors des réunions familiales, vous pouvez également prévoir un espace calme où la personne pourra se retirer et recevoir de petites visites. Aménagez ce lieu avec des objets familiers et réconfortants comme une couverture favorite. Restez autant que possible fidèle à leur routine quotidienne pour éviter toute perturbation.

Les fêtes peuvent être éprouvantes, surtout avec les responsabilités liées à l’aide aux proches. N’hésitez pas à accepter les propositions d’aide de la famille ou des amis. Soyez précis sur ce qui pourrait vous soulager : ils sont souvent disposés à aider, mais ne savent pas toujours comment.