Ce que la couleur de votre mucus dit de votre santé

L'ESSENTIEL Le mucus, souvent perçu comme une nuisance, est une barrière essentielle du système immunitaire. Produit par les tissus nasaux, il capture poussières, bactéries et virus tout en contenant des enzymes antimicrobiennes.

En bonne santé, il est clair et maintient les voies nasales humides. Lors d’infections ou d’allergies, il devient plus épais et coloré : blanc pour la congestion, jaune ou vert pour une réponse immunitaire active, et rougeâtre en cas d’irritation ou de sécheresse.

Des teintes brunes, oranges ou noires peuvent indiquer des irritations sévères ou des expositions à des polluants.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre mucus, plus couramment appelé morve, change de couleur lorsque vous êtes malade ? Ces variations de teintes, plus qu’une curiosité produite par l’organisme, révèlent des indices précieux sur le fonctionnement de notre système immunitaire, rappellent deux chercheurs de l’Université Saint John de York (Angleterre) dans un article publié dans The Conversation.

Le mucus, une ligne de défense immunitaire essentielle

Produite par les tissus qui tapissent les voies nasales, cette substance visqueuse est bien plus qu’une simple nuisance que l’on tend à renifler faute de mouchoir. Le mucus agit en effet comme une barrière protectrice, capturant poussières, bactéries, virus et autres agents pathogènes, empêchant leur progression dans les parties profondes du système respiratoire. Il contient également des enzymes antimicrobiennes, comme la lysozyme et la lactoferrine, qui aident à détruire les parois cellulaires des bactéries et à limiter leur croissance. Ainsi, même en bonne santé, le mucus joue un rôle essentiel.

Lorsque nous tombons malades, le mucus devient plus abondant, plus épais, et souvent coloré. Ces changements reflètent la réponse du système immunitaire face aux infections. Sa couleur et sa consistance racontent ainsi une histoire : celle des défenses complexes et résilientes qui protègent votre corps au quotidien. Voici ce que les différentes couleurs de mucus indiquent sur votre santé.

Les couleurs et leur signification

Transparent : Un nez en bonne santé produit un mucus clair, composé principalement d’eau, de protéines et de cellules. Mais des allergies ou les débuts d’une infection virale peuvent provoquer une surproduction de ce type de mucus.

Blanc : Souvent signe de congestion, le mucus blanc indique une inflammation des tissus nasaux, ralentissant l’écoulement du mucus. Cela marque souvent le début d’une infection, comme un rhume.

Jaune : Ce mucus signale une réponse immunitaire active. Les globules blancs attaquent l’infection, mourant dans le processus, ce qui colore le mucus en jaune.

Vert : Une réponse immunitaire intensifiée produit du mucus vert, teinté par une enzyme appelée myéloproxydase, libérée par les neutrophiles. Ce type de mucus peut indiquer une infection bactérienne ou virale agressive.

Rouge ou rose : La présence de sang, due à des irritations ou à la sécheresse des tissus, donne une teinte rougeâtre au mucus. Bien que souvent bénigne, cette coloration peut résulter d’un mouchage excessif ou d’une exposition à l’air sec.

Brun ou orange : Ces couleurs proviennent généralement de sang séché mélangé au mucus, ou de l’inhalation de particules comme la fumée ou la poussière.

Noir : Rare, le mucus noir peut signaler des problèmes graves, tels qu’une infection fongique ou une exposition importante à des polluants. Une consultation médicale est recommandée.