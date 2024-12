Dépression : combien de pas faut-il faire par jour pour réduire les risques ?

L'ESSENTIEL Au-delà de 5.000 pas par jour, le fait de marcher 1.000 pas supplémentaires réduit le risque de dépression de 9 %.

Les adultes atteignant 7.000 pas quotidiennement sont 31 fois moins enclins à présenter des symptômes dépressifs.

Les bienfaits de la marche sur la santé mentale semblent se stabiliser à partir de 10.000 pas par jour.

S’éloigner de la dépression en marchant, c’est la solution suggérée par des chercheurs de l'université de Castille-La Manche (Espagne) dans une étude publiée dans la revue JAMA Network Open. Dans le cadre des travaux, ces derniers sont partis d’un constat : l’activité physique, quelle qu'elle soit, est un antidépresseur naturel, selon plusieurs preuves scientifiques. Mais qu'en est-il d'un exercice aussi simple que la marche ?

Dépression : "un nombre de pas supérieur à 7.500 par jour" diminue le risque de 43 %

Pour en avoir le cœur net, ils ont synthétisé les associations entre le nombre de pas quotidiens mesurés objectivement et la dépression dans la population adulte générale. Plus précisément, l’équipe a passé en revue 33 recherches impliquant 96.173 adultes âgés de 18 ans et plus dans le monde entier. Les cohortes portaient sur des personnes qui utilisaient des appareils de suivi de la condition physique pour calculer leurs pas quotidiens et qui avaient donné des informations sur leur santé mentale, plus précisément leurs symptômes dépressifs.

Les résultats ont montré que, par rapport à une base de 5.000 pas par jour, les participants faisant ne serait-ce que 1.000 pas supplémentaires quotidiennement voyaient leur risque de développer une dépression diminuer de 9 %. Comparées aux personnes marchant 5.000 pas par jour ou moins, celles qui marchaient et atteignaient 7.000 pas par jour étaient 31 fois moins susceptibles de souffrir de dépression. "En outre, un nombre de pas supérieur à 7.500 par jour était associé à une prévalence de la dépression inférieure de 43 %", ont indiqué les auteurs avant de préciser que ces tendances s'appliquaient à "tous les groupes d'âge, aux hommes comme aux femmes".

Marche : les bienfaits sur la santé mentale se stabilisent à partir de 10.000 pas par jour

Selon les scientifiques, les vertus de la marche sur la santé mentale semblaient se stabiliser à partir de 10.000 pas par jour. Comme cela a été observé dans les travaux sur la santé physique, "l'augmentation du nombre de pas (au-delà de 10.000 par jour) peut ne pas être associée à une réduction significative des symptômes dépressifs". Ces données ajoutent la marche à de nombreuses autres formes d'activité physique, comme l’aérobic, la musculation, le yoga et le tai-chi, comme moyens de tenir la dépression à distance.

"Se fixer des objectifs de nombre de pas quotidiens peut être une stratégie de santé publique prometteuse et inclusive pour la prévention de la dépression", ont conclu les chercheurs avant d’ajouter que d’autres études prospectives sont nécessaires pour confirmer le rôle protecteur des pas quotidiens dans l'atténuation du risque de dépression à l'âge adulte.