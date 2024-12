Temu, AliExpress : des substances toxiques retrouvées dans des vêtements pour enfants

L'ESSENTIEL Des substances toxiques ont été retrouvées à des niveaux très élevés dans des vêtements pour enfants en Corée du Sud.

Ils étaient commercialisés par des plateformes de fast-fashion dont Temu et Aliexpress.

Ils contenaient notamment du plomb, du cadmium et des phtalates.

Un manteau pour enfant avec 622 fois la limite légale de phtalates. Les autorités sud-coréennes ont découvert cela en analysant une veste de la marque de fast-fashion Temu. Ce composé chimique est utilisé pour assouplir les plastiques, et est classé parmi les perturbateurs endocriniens. Le vêtement renfermait aussi des quantités trop élevées de plomb et de cadmium, un métal toxique. Vendredi 6 décembre 2024, le gouvernement de la métropole de Séoul a révélé avoir découvert des quantités anormales de substances toxiques dans plusieurs habits pour enfants vendus par des marques de fast-fashion.

Plomb, phtalates : des quantités importantes de substances toxiques

"Lors de la dernière inspection de sécurité menée par le gouvernement de la ville sur 26 articles de vêtements d'hiver pour enfants et nourrissons de Temu, Shein et AliExpress, des produits chimiques toxiques ont été trouvés dans sept produits de Temu et AliExpress", peut-on ainsi lire dans le média sud-coréen The Korea Herald. En plus du manteau, les autorités de la ville ont détecté des phtalates, dans des quantités 294 fois plus élevées que le seuil légal, dans une combinaison pour enfant aussi commercialisée par Temu.

Des analyses sur des chaussures, vendues sur AliExpress, ont aussi montré des niveaux de plomb, cinq fois supérieurs aux quantités autorisées. "Sur la même plateforme, une grenouillère pour bébé contenait 3,5 fois le niveau autorisé de plastifiants à base de phtalates, tandis que des salopettes contenant du plomb à 19,12 fois la limite légale y étaient également vendues", note The Korea Herald. La ville de Séoul a annoncé qu’elle mènerait d’autres tests sur des produits "à forte demande saisonnière". Prochainement, des inspections seront réalisées sur des jouets et des décorations de Noël.

Substances toxiques dans les vêtements : quels sont les risques ?

Les différentes substances trouvées dans ces vêtements peuvent être dangereuses pour la santé. Dans un article, le média Business Insider relaie les déclarations d’un responsable de l'équipe de santé environnementale de Séoul, faites à l'AFP après une enquête similaire en août : "Les plastifiants à base de phtalate affectent les fonctions de reproduction telles que la réduction du nombre de spermatozoïdes et peuvent causer de l'infertilité et même des naissances prématurées." Quant au plomb et au cadmium, ils sont considérés comme cancérigènes. Au média Business Insider, la société Temu a indiqué avoir déjà retiré les produits cités de la vente, "grâce à une surveillance proactive avant la publication du rapport".