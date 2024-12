Les haricots et les pois, meilleures alternatives à la viande ?

L'ESSENTIEL Les haricots, le soja et les pois constituent les meilleurs substituts à la viande et aux produits laitiers du point de vue nutritionnel, sanitaire et environnementale.

Les aliments transformés à base de plantes, tels que les hamburgers végétariens et les laits végétaux, présentent des avantages substantiels.

En revanche, le bœuf cultivé en laboratoire n’est pas un bon produit en raison de l'absence de bénéfices pour la santé et des coûts élevés.

On le sait : il est essentiel de réduire la consommation de viande et de produits laitiers pour limiter le changement climatique, la perte de biodiversité et améliorer la santé. "De nombreuses alternatives ont été évaluées, mais les analyses sont rarement combinées de manière cohérente, ce qui limite la capacité à identifier les avantages et les inconvénients", selon des chercheurs de l'UCL et de l'université d'Oxford (Royaume-Uni). C’est pourquoi ils ont décidé d’effectuer une étude afin d’identifier les meilleurs substituts à la viande et aux produits laitiers.

Santé, environnement : "les pois, le soja et les haricots ont obtenu les meilleurs résultats"

Pour les besoins des recherches, parues dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), l’équipe a fait une évaluation de 24 alternatives alimentaires, qui intègre des analyses nutritionnelles, sanitaires, environnementales et de coûts, en mettant l'accent sur les pays à revenu élevé. Dans la liste des produits examinés, on retrouve les laits végétaux, les hamburgers végétariens, du tofu, du soja, des pois, du tempeh, des haricots et du bœuf cultivé en laboratoire.

"Les aliments d'origine végétale non transformés, tels que les pois, le soja et les haricots, ont obtenu les meilleurs résultats dans notre évaluation, tous domaines confondus", peut-on lire dans les résultats. Selon les auteurs, le fait de préférer les légumineuses à la viande et au lait permettrait de réduire de moitié les déséquilibres nutritionnels dans les pays comme les États-Unis et ceux d'Europe, et de diviser par dix la mortalité due aux maladies liées à l'alimentation. Parallèlement, les impacts environnementaux des régimes alimentaires, tels que les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des sols et de l'eau, diminueraient de plus de moitié et les coûts de plus d'un tiers.

Remplacer les viandes et les produits laitiers par des aliments transformés à base de plantes a des avantages sanitaires

En comparaison, les produits transformés à base de plantes, tels que les hamburgers végétariens, le tempeh et les laits végétaux, étaient associés à des avantages climatiques moindres et à des coûts plus élevés que les aliments non transformés, mais offraient néanmoins des avantages environnementaux, sanitaires et nutritionnels substantiels par rapport aux produits d'origine animale. Pour le bœuf cultivé en laboratoire, il s’est avéré être le pire produit de remplacement en raison de l'absence de bénéfices pour la santé et des coûts élevés, même après avoir pris en compte les réductions de coûts et les investissements potentiels.

"Nos résultats suggèrent qu'il existe des alternatives appropriées à la viande et au lait, qui sont disponibles et abordables sans nécessairement nécessiter de nouvelles technologies ou le développement de nouveaux produits. Ce qu'il faut, en revanche, ce sont des recommandations et des mesures publiques qui aident tous les citoyens à manger des repas sains et durables", a conclu Marco Springmann, qui a dirigé les travaux.