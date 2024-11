Des calendriers de l’avent au saucisson rappelés pour une suspicion de Listeria

L'ESSENTIEL Plusieurs calendriers de l'avent au saucisson, vendus dans toute la France, font l'objet d'un rappel.

Ils sont soupçonnés d'être contaminés à la Listeria.

Il est demandé aux propriétaires de ne pas consommer ces petites charcuteries.

Les calendriers de l’avent ne se contentent plus de proposer d’attendre Noël avec des chocolats. Certains font patienter avec des mets salés. Toutefois, attention si le vôtre contient des saucissons. Plusieurs calendriers de l’avent distribuant ces mini-charcuteries, vendus par des grandes enseignes comme Auchan, Leclerc, Carrefour ou Intermarché et plusieurs sites internet dans toute la France, font l’objet d’un rappel en raison d’une contamination à la Listeria monocytogenes, depuis ce 27 novembre 2024.

Listeria : quels sont les calendriers de l’avent incriminés ?

Le site gouvernemental Rappel Conso a indiqué que le rappel pour Listeria concerne des calendriers de l’avent au saucisson des marques L & O, Ici Présent, Fédération Française de l’Apéritif et Provencia contenant soit 48 mini saucissons et 12 saveurs, soit 72 mini saucissons et 10 saveurs. Ils ont été commercialisés entre le 7 octobre 2024 et le 22 novembre 2024.

La liste non exhaustive des distributeurs, transmise par les autorités, comporte les enseignes Nature et découverte, Leclerc, Auchan, Système U, Intermarché, Carrefour, Provencia, La Grande Épicerie de Paris ainsi que des commerces de proximité (boucheries, traiteurs, épicerie, caviste…) ou encore les sites Cadeaux.com, Ici Présent et Amazon.

Les produits représentant un risque de contamination à la Listeria portent les inscriptions suivantes :

GTIN 3042066000010

GTIN 3770012531546

GTIN 3770035022045

GTIN 3042066000041

Leur date de consommation recommandée est le 31 décembre 2024. Si vous êtes en possession d’un calendrier de l’avent affichant ces éléments, il est recommandé de ne pas consommer les saucissons et de rapporter le produit aux vendeurs pour obtenir un remboursement.

Listeria : quels sont les symptômes ?

La bactérie Listeria monocytogenes provoque une infection appelée la listériose. Sa période d’incubation est de quelques heures jusqu’à 8 semaines.

Les personnes infectées présentent de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures. La forme digestive est aussi associée à des douleurs abdominales et à des diarrhées. Les gourmands ayant déjà profité de leur calendrier de l’avent qui présentent ces signes, sont invités à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Les autorités sanitaires rappellent dans leur communication : "Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave."