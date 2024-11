Prise en charge du cancer : quelles sont les plus grandes difficultés des patients ?

L'ESSENTIEL 17 % des malades touchés par le cancer rencontrent des difficultés financières même s'ils ont un travail.

27 % des patients attendent un mois ou plus pour un rendez-vous avec leur oncologue.

28 % des malades interrogés ont connu des interruptions dans leurs parcours de soins.

À l’occasion du 25e anniversaire des États généraux des personnes malades du cancer qui est ce 28 novembre, la Ligue contre le cancer a décidé de faire le point sur la prise en charge de la maladie en France. Avec l’aide d’Ipsos, l’association a interrogé 1.506 malades majeurs souffrant d’un cancer diagnostiqué après 2013, et 1.510 aidants d’une personne atteinte d’un cancer diagnostiquée à la même période.

L’enquête, réalisée en octobre 2024, a mis en lumière des difficultés très importantes pour les patients dans la prise en charge de leur cancer.

Cancer : 17 % des patients rencontrent des difficultés financières pendant leur maladie

Les patients atteints d’un cancer et leurs proches ne doivent pas affronter uniquement la tumeur. Ils doivent en plus surmonter plusieurs obstacles. En premier lieu, les restes à charges et les difficultés financières. En effet, 17 % des malades interrogées reconnaissent rencontrer des problèmes d’argent bien qu’elles aient une activité professionnelle pendant leurs soins.

À cela, s’ajoute un manque d’informations sur les dispositifs en place. Près de 6 personnes touchées par le cancer sur 10 estiment ne pas être informées des services qui pourraient les accompagner dans le financement de leur prise en charge. 56 % se considèrent insuffisamment informés sur l’aide financière et 59 % sur les associations existantes.

Pour la Ligue contre le cancer, ces chiffres montrent un déficit d’information et l’importance d’améliorer l’accompagnement financier des malades.

Parcours de soin : de nombreux obstacles à cause des tensions dans le monde médical

Il y a également des lacunes dans la prise en charge du cancer en lui-même, souligne l’organisation. 27 % des patients attendent un mois ou plus pour un rendez-vous avec leur oncologue. Plus d’un malade sur 10 attend plus de deux mois (13 %).

Autre problématique très inquiétante : l’interruption de soin. Près de 3 sondés sur 10 y ont fait face lors de leurs parcours de soins, principalement en raison de l’indisponibilité des professionnels de santé (24 %) ou des médicaments (18 %). La Ligue contre le cancer précise qu’il s’agit d’un "problème répandu sur tout le territoire français (quelle que soit la région ou la taille de l’agglomération)".

De plus, 38 % des patients interrogés n’ont pas été orientés vers des soins de support, alors que ceux qui l’ont été en sont majoritairement satisfaits (87 %), déplorent les auteurs du sondage.

"Ces données mettent en évidence des lacunes significatives dans la prise en charge du cancer, notamment du manque d’information, d’accès aux soins et d’accompagnement, et l’augmentation des restes à charge. Elles soulignent, 25 ans après les différents Plans cancer et les différentes mesures en place, la nécessité d’améliorer ces aspects pour mieux répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer", conclut la Ligue contre le cancer dans son communiqué remis le 28 novembre dernier.

La Ligue prévoit d’élaborer des propositions pour résoudre les lacunes mises en lumière dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Elles seront rassemblées sous la forme d’un manifeste qui sera remis aux pouvoirs publics lors de la journée mondiale contre le cancer, le 4 février 2025.