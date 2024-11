Détecter les signes d’Alzheimer grâce à des écouteurs ?

L'ESSENTIEL Les écouteurs développés par les chercheurs captent les micro-vibrations générées au niveau du tympan par les mouvements des yeux, qui deviennent plus lents et moins précis chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Cette technologie non invasive analyse ces signaux via des microphones intégrés, offrant une alternative accessible aux coûteux équipements de suivi oculaire.

En surveillant discrètement la santé neurologique, ces écouteurs pourraient détecter l’Alzheimer avant l'apparition des symptômes et s'intégrer à des objets du quotidien, ouvrant la voie à des diagnostics précoces.

Cela pourrait révolutionner le dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer : des chercheurs développent actuellement une technologie utilisant des microphones intégrés à des écouteurs pour détecter des signes avant-coureurs, bien avant un diagnostic médical classique. En analysant les micro-vibrations provoquées par les mouvements des yeux, cette méthode non invasive, présentée lors de la 187e réunion de l'Acoustical Society of America, offre un potentiel immense pour la surveillance du déclin cognitif.

Les yeux, un miroir de notre santé cognitive

Chaque jour, nos yeux effectuent sans réfléchir des milliers de mouvements rapides et précis. Ces saccades, essentielles pour explorer notre environnement, dépendent à la fois de nos compétences motrices et de nos capacités cognitives. Chez les personnes souffrant d'Alzheimer, ces mouvements deviennent plus lents et moins précis. Le changement est significatif mais subtil, et jusqu’à présent, repérer ces anomalies nécessitait des équipements coûteux de suivi oculaire.

Des chercheurs de l'École de technologie supérieure (Canada) et de l’Université Dartmouth (Etats-Unis) proposent une solution plus accessible : des écouteurs "intelligents". "Ces appareils captent des signaux physiologiques directement dans l’oreille, permettant une surveillance continue et à long terme", peut-on lire dans un communiqué. Le procédé scientifique est simple : lorsqu’on bouge les yeux, de minuscules vibrations sont générées au niveau du tympan. Les microphones sensibles des écouteurs enregistrent ces signaux, que les chercheurs analysent pour distinguer les mouvements normaux de ceux qui pourraient indiquer un déclin cognitif.

Détecter la maladie d’Alzheimer dès les premiers stades

Des tests combinant ces écouteurs et des équipements traditionnels de suivi oculaire sont actuellement en cours pour valider cette innovation qui, selon ses artisans, pourrait être intégrée à des objets du quotidien, comme des écouteurs sans fil. Elle permettrait une surveillance discrète et continue, essentielle dans la lutte contre l’Alzheimer, complexe en raison de son apparition progressive, et ouvrirait la voie à des diagnostics précoces et non invasifs, accessibles à tous. "Notre objectif est de détecter des maladies neurologiques dès leurs premiers stades, mais aussi d’élargir l’usage de cette technologie à d’autres pathologies", concluent les scientifiques.