Et si vous sirotiez une boisson infusée aux nids d'oiseaux comestibles pour améliorer votre santé ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs malaisiens ont élaboré un mélange de boissons en poudre à base de soja et d'hydrolysats de nids des oiseaux, Aerodramus fuciphagus, comestibles ; le tout aromatisé au cacao.

Après avoir bu le breuvage, les participants ont montré une meilleure activité inhibitrice de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et une stabilisation de la membrane des globules rouges, toutes deux liées à des effets antihypertenseurs et anti-inflammatoires.

La boisson se caractérise également par un faible indice glycémique et une satiété prolongée, ce qui la rend particulièrement efficace pour gérer la glycémie et l'appétit.

Les hydrolysats de nids d'oiseaux comestibles sont réputés pour leurs "propriétés bioactives". Dans une nouvelle recherche, publiée dans la revue Food Quality and Safety, des chercheurs l'Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaisie) ont ainsi voulu déterminer leur effet fonctionnel contributif en tant qu'ingrédient dans une boisson santé.

La boisson a des propriétés anti-hypertenseurs, anti-inflammatoires, glycémiques et satiétogènes

Pour mener à bien l’étude, ils ont ainsi mis au point un mélange de boissons contenant 75 % de poudre de soja, 20 % de poudre de cacao et 3 % de poudre d’hydrolysats de nids des oiseaux, Aerodramus fuciphagus, comestibles. Ensuite, des volontaires ont dû boire le mélange. "L'effet fonctionnel du produit en ce qui concerne l'activité inhibitrice in vitro de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (liée à la santé vasculaire) et l'activité de stabilisation de la membrane des globules rouges humains ont été évalués à l'aide de son extrait aqueux. L'impact sur la glycémie et la satiété a été évalué sur 12 et 30 personnes, respectivement, qui ont consommé 250 ml du produit, contenant 25 g d'hydrates de carbone disponibles", a précisé l’équipe.

La boisson testée s’est révélée bénéfique pour la santé. En effet, selon les résultats, elle entraîne une meilleure activité inhibitrice in vitro de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ce qui suggère un potentiel antihypertenseur en bloquant les composés qui augmentent la pression artérielle. Le breuvage a aussi démontré un faible indice glycémique, contribuant à maintenir la stabilité de la glycémie postprandiale (c’est-à-dire après les repas). Avec 3 % d’hydrolysats de nid d'oiseau comestible, le mélange a des effets antioxydants notables qui aident à stabiliser les globules rouges et à réduire l'inflammation, ce qui est essentiel pour la gestion de l'hypertension et du diabète. En outre, les participants ont déclaré se sentir rassasiés jusqu'à 2,5 heures après avoir consommé la boisson, grâce à sa teneur élevée en protéines et en fibres.

Diabète, hypertension : l’ajout d’hydrolysats de nids d'oiseaux comestibles, "une option diététique efficace"

"L'incorporation des hydrolysats de nids d'oiseaux comestibles dans des mélanges de boissons en poudre offre une nouvelle façon d'améliorer la nutrition quotidienne grâce à des avantages bioactifs. Ce mélange de boissons enrichi, pauvre en calories, pourrait constituer une option diététique efficace pour les personnes qui doivent traiter leur hypertension et leur diabète, ou pour toute personne qui recherche une énergie soutenue et la satiété. Nos résultats confirment l'intérêt croissant pour les aliments fonctionnels qui répondent à la faim tout en favorisant de meilleurs résultats en matière de santé", a conclu Zalifah Mohd Kasim, auteur principal des travaux.