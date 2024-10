Psoriasis : la peau peut devenir plus saine grâce à un traitement à domicile plutôt qu'en cabinet

L'ESSENTIEL En cas de psoriasis, la photothérapie est utilisée afin de réduire les lésions, les squames et l'inflammation.

Utiliser deux fois par semaine durant trois mois des appareils de photothérapie, conçus pour faciliter son auto-administration, à domicile a rendu la peau de 60 % des patients saine ou presque saine.

La photothérapie à domicile est aussi liée à une charge plus faible des coûts en termes de temps et de déplacement.

Pour traiter le psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau évoluant par poussées de plaques rouges, la photothérapie est prescrite pour le corps entier dans certains cas, mais aussi localement quand l'atteinte est restreinte à une zone corporelle. Il en existe deux types : la puvathérapie, où l'exposition aux UV en cabine a lieu après la prise d’un médicament photosensibilisant, et la photothérapie par UVB sans prise médicamenteuse préalable. D’après l’Assurance maladie, ce traitement, dispensé des appareils ressemblant à des lits de bronzage ou des dispositifs plus petits pour les mains ou les pieds, est effectué sur une période d'environ 2 mois "en raison de l'accélération du vieillissement de la peau et de l'augmentation du risque de cancer de la peau."

Psoriasis : la photothérapie par UVB à domicile ou en cabinet pendant 12 semaines

Problème : la photothérapie est "difficile d'accès compte tenu des délais d’attente pour une consultation, des frais de déplacement et de l'arrêt de travail nécessaires pour se rendre dans une clinique. Les personnes atteintes de psoriasis préfèrent suivre le traitement chez eux à l’aide d’appareils conçus pour faciliter son auto-administration, mais les données cliniques sont limitées, en particulier chez les patients à la peau plus foncée", selon des chercheurs de l’université de Pennsylvanie (États-Unis). Ainsi, ils ont décidé de mener une étude afin de comparer l’efficacité de la photothérapie par UVB réalisée à domicile et en cabinet pour le psoriasis.

Dans le cadre des recherches, publiées dans la revue JAMA Dermatology, l’équipe a recruté 783 personnes, âgées de 12 ans et plus, atteintes de psoriasis en plaques ou en gouttes. Les symptômes des participants ont été évalués lors de visites régulières chez leur dermatologue, puis ils ont été répartis au hasard en deux groupes pour bénéficier de photothérapie par UVB à domicile ou en clinique durant 12 semaines, qui ont été suivies d'une période d'observation de 12 semaines. Les volontaires qui ont effectué la photothérapie à domicile ont reçu des appareils, ont appris à les utiliser et ont reçu des prescriptions spécifiques en fonction de la couleur de leur peau et de leur sensibilité aux coups de soleil. "Les principaux résultats d'efficacité étaient l'évaluation globale du médecin comme peau saine ou presque saine à la fin de la période d'intervention et le score de l'indice de qualité de vie dermatologique", ont précisé les scientifiques.

60 % des patients ont obtenu une peau saine ou presque saine en suivant le traitement deux fois par semaine

Après trois mois, 33 % des patients faisant le traitement à domicile et 26 % des patients le recevant en cabinet présentaient une peau saine ou presque saine. D’après les travaux, 60 % des personnes ayant suivi le traitement de photothérapie recommandé deux fois par semaine à domicile ou dans une clinique avaient une peau dont l'état s'était amélioré. Les participants bénéficiant de la photothérapie à domicile étaient plus de trois fois plus susceptibles que ceux se rendant dans une clinique de maintenir la fréquence de traitement recommandée. Ces résultats ont été observés pour toutes les carnations de peau. Autre constat : en plus d’être "bien tolérée", la photothérapie à domicile était associée à une charge plus faible de coûts indirects pour les patients.

"Notre recherche devrait avoir une influence immédiate sur la pratique clinique. En effet, elle est importante car elle augmente les options disponibles pour les cliniciens et les malades et donne aux patients le pouvoir de suivre le traitement qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs préférences", a conclu Joel Gelfand qui a dirigé l’étude.