Psoriasis : la pollution de l'air peut favoriser son apparition

L'ESSENTIEL Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui touche environ 2 % de la population française.

Une nouvelle étude de cohorte montre que l’exposition à la pollution atmosphérique accroît le risque de son apparition chez les personnes à risque.

“Depuis le début du 21e siècle, l’incidence et la prévalence du psoriasis ont augmenté”, rappellent le Dr Junhui Wu et ses collègues de l’École d’infirmier de l'Université de Pékin, en préambule de leur nouvelle recherche. Publiée dans JAMA Network Open le 16 juillet dernier, celle-ci met en lumière l'influence significative de l'exposition à la pollution de l'air sur le risque de développer un psoriasis chez les personnes à risque génétiquement.

La pollution atmosphérique, facteur de risque de psoriasis

Cette étude de cohorte a été menée auprès de 474.055 participants, issus des données de la UK Biobank. L’échantillon était composé de personnes ne souffrant pas de psoriasis au départ et pour lesquelles des données concernant leur exposition à la pollution atmosphérique étaient disponibles. Au cours du suivi médian de 11,91 ans, 4.031 cas de psoriasis ont été enregistrés.

“Des interactions significatives entre la pollution atmosphérique et la prédisposition génétique au psoriasis incident ont été observées”, indiquent les auteurs de l’étude, le Dr Junhui Wu et ses collègues de l’École d’infirmier de l'Université de Pékin. Plus précisément, c’est l’exposition à la long terme aux particules fines d'un diamètre inférieur à 2,5 µm et inférieur à 10 µm, au dioxyde d'azote et aux oxydes d'azote, qui a élevé l’incidence du psoriasis chez les personnes prédisposées.

“Par conséquent, il est nécessaire de concevoir et de mettre en œuvre des interventions efficaces visant à atténuer la pollution atmosphérique et à protéger les individus des effets associés au psoriasis”, concluent les chercheurs.

Aucun traitement définitif contre le psoriasis

Cette maladie inflammatoire chronique de la peau touche environ 2 % des Françaises et Français. Le psoriasis se complique dans au moins 20 % des cas avec l’apparition de manifestations articulaires qu’on appelle les rhumatismes psoriasiques. “Par ailleurs, le psoriasis est associé à une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire (athérosclérose, diabète de type 2, infarctus du myocarde…) d’environ 25 %, indépendamment des autres facteurs de risque traditionnels tels que le surpoids, l’hypercholestérolémie ou le diabète, indique l’Inserm. Ce risque augmente avec la sévérité du psoriasis et l’atteinte rhumatismale.”

Malheureusement, il n’existe actuellement aucun traitement pour guérir du psoriasis, mais uniquement des traitements symptomatiques afin d’améliorer la qualité de vie des malades : les traitements locaux, la photothérapie, les immunosuppresseurs ou encore la biothérapie.