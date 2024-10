La ménopause, une étape de vie naturelle encore trop taboue

L'ESSENTIEL Lors de la conférence de presse organisée par DisonsDemain, l'application de rencontres dédiée aux célibataires de plus de 50 ans, Linda Hardy a mis en avant la nécessité de briser les tabous autour de la ménopause, un sujet que 83% des femmes considèrent toujours comme tabou en France.

Soulignant que, malgré les idées reçues, la ménopause peut apporter des libérations positives, telles que l'absence de règles et la fin des préoccupations liées à la contraception.

Les débats portaient sur l'importance de mieux informer les femmes, tout comme les hommes, sur cette étape de vie, en améliorant la communication au sein du couple et à travers les médias.

D’après une enquête, réalisée à l'occasion de la Journée Mondiale de la Ménopause menée par ‘Disons Demain’, 83 % des femmes estiment que la ménopause demeure un sujet tabou en France. L’étude dévoile également que 88 % des répondantes pensent que les avantages de la ménopause sont rarement évoqués dans les conversations, laissant souvent la place à une perception négative.

La clé d’une transition sereine : information et hygiène de vie

Linda Hardy, ancienne Miss France et actrice, a partagé son propre ressenti sur ce tournant de la vie féminine : "Le stress que peut provoquer cette nouvelle étape de vie peut davantage accentuer les symptômes. L'hygiène de vie est primordiale pour mieux vivre cette période, et se sentir libre de ne plus subir les règles ou la contraception peut être un vrai soulagement." Ces paroles résonnent chez de nombreuses femmes qui, comme elle, reconnaissent un certain aspect libérateur de la ménopause.

L'actrice, qui partage son expérience sans filtre, témoigne du manque d’informations auquel sont confrontées les femmes : "J'ai longtemps ignoré ce que c’était réellement et, comme beaucoup, je l’appréhendais. Le manque d’information est flagrant, et il est essentiel que les femmes sachent à quoi s’attendre." Selon elle, une hygiène de vie adaptée, avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, joue un rôle clé dans la gestion des symptômes.

Impacts sur le couple et une nouvelle liberté retrouvée

Au-delà des aspects de santé, la ménopause peut avoir un effet profond sur la vie de couple. Les variations hormonales modifient l’humeur et compliquent parfois la communication. Linda Hardy souligne l’importance de parler ouvertement à son partenaire : "La ménopause a un impact sur le couple. Il est essentiel de communiquer pour que l’homme comprenne les transformations que traverse sa compagne." Informer à la fois les hommes et les femmes est crucial pour maintenir l’harmonie et éviter les malentendus.

Cependant, la ménopause n’apporte pas que des côtés obscurs. Bien au contraire ! Elle offre aussi une nouvelle forme de liberté pour de nombreuses femmes. La fin des règles et des préoccupations liées à la contraception s’accompagne souvent d’un sentiment de soulagement. « Il y a un vrai sentiment de délivrance à ne plus avoir cette contrainte mensuelle », confie Linda Hardy. Cette période peut ainsi être vécue comme un moment de renaissance, où les femmes se reconnectent avec elles-mêmes, en accord avec leur corps et leurs désirs.

L’étude témoigne… 69 % des femmes interrogées ont cité l'absence de règles et du syndrome prémenstruel comme un avantage majeur. 36 % se disent soulagées de ne plus avoir à gérer la contraception, une charge mentale souvent pesante. De plus, sur le plan psychologique, 45 % des femmes se sentent plus libres, tandis que 39 % affirment même avoir retrouvé confiance en elles.

Briser le tabou pour mieux vivre la ménopause

Si cette étape est inévitable, il est grand temps de changer le regard que la société porte sur elle. Linda Hardy résume parfaitement cet état d’esprit : "La ménopause n’est pas le début de la fin, c’est la fin du début. " Elle rappelle également qu’il est tout à fait possible de conserver une vie intime épanouie malgré les changements hormonaux. " Il faut écouter son corps et se libérer des idées reçues ", affirme-t-elle, prouvant qu’une sexualité satisfaisante et harmonieuse reste à portée de main, même durant cette période.

Effectivement, l'étude montre que 66 % des femmes évitent d’aborder ce sujet avec leur partenaire, à moins que la relation ne soit sérieuse. Pour autant, 56 % des femmes interrogées affirment que les premiers symptômes de la ménopause n’ont pas affecté leur vie amoureuse. 72 % d'entre elles déclarent même que leur vie intime n’a pas changé avant ou après cette transition.

Ce besoin de sensibilisation et de normalisation des discussions autour de la ménopause est indispensable pour aider les femmes à mieux vivre cette phase de transition.