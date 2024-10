Un quart des adultes se dit possiblement atteint du TDAH

L'ESSENTIEL 25 % des adultes suspectent aujourd’hui qu’ils pourraient souffrir d’un TDAH non diagnostiqué, selon une enquête réalisée auprès de quelque 1.000 Américains âgés de 18 ans ou plus. Pourtant, seulement 13 % des répondants au sondage disent avoir partagé leurs soupçons avec leur médecin.

Une proportion inquiétante, selon les experts en santé mentale, qui pointent les risques d’auto-diagnostic et de traitements inappropriés.

"Selon les estimations, environ 4,4 % des adultes âgés de 18 à 44 ans souffrent du TDAH", mais le trouble peut être difficile à diagnostiquer chez les adultes, car ses symptômes peuvent se confondre avec d’autres troubles tels que l’anxiété ou la dépression.

Touchant environ 5 % de la population scolaire, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est généralement considéré comme une maladie infantile. Mais "de plus en plus d’adultes réalisent que leurs difficultés de concentration, d’attention et d’agitation pourraient être des signes d’un trouble non diagnostiqué, en partie grâce aux réseaux sociaux où des vidéos sur le sujet accumulent des millions de vues".

A tel point que 25 % des adultes suspectent aujourd’hui qu’ils pourraient souffrir d’un TDAH non diagnostiqué, selon une enquête réalisée par des chercheurs de l’Université de l’Ohio (Etats-Unis) auprès de quelque 1.000 Américains âgés de 18 ans ou plus. Pourtant, seulement 13 % des répondants au sondage disent avoir partagé leurs soupçons avec leur médecin. Une proportion inquiétante, selon les experts en santé mentale, qui pointent les risques d’auto-diagnostic et de traitements inappropriés.

Près d’un adulte sur 20 souffre du TDAH

"L’anxiété, la dépression et le TDAH peuvent se ressembler, mais un traitement inadapté peut aggraver la situation au lieu d’améliorer le bien-être et la capacité de fonctionnement de la personne", explique le psychologue Justin Barterian, qui a dirigé les travaux, dans un communiqué.

"Selon les estimations, environ 4,4 % des adultes âgés de 18 à 44 ans souffrent du TDAH, bien que beaucoup ne soient diagnostiqués qu’à un âge avancé", rappelle l’étude. Souvent, des adultes découvrent leur propre condition après que leurs enfants ont été diagnostiqués, ce qui souligne l’aspect fortement héréditaire de ce trouble. Les résultats montrent également que les jeunes générations sont plus enclines à suspecter un TDAH non détecté, et aussi plus disposées à demande de l’aide à un professionnel.

Les chercheurs invitent ceux qui se reconnaissent dans des symptômes évoqués en ligne à consulter un médecin ou un spécialiste en santé mentale en vue d’un diagnostic en bonne et due forme, et à ne pas se baser uniquement sur les informations piochées sur les réseaux sociaux.

Un diagnostic confondu chez l’adulte avec l’anxiété et la dépression

Le TDAH chez l’adulte se manifeste par "des difficultés d’attention, d’hyperactivité et d’impulsivité suffisamment sévères pour perturber la vie quotidienne à l’université, au travail ou à la maison". Des symptômes qui sont souvent présents depuis l’enfance et persistent dans le temps. Si l’hyperactivité tend à diminuer avec l’âge, en revanche des problèmes de mémoire et de concentration deviennent souvent plus marqués, surtout en période de stress ou de pression accrue.

Le TDAH peut être difficile à diagnostiquer chez les adultes, car ses symptômes peuvent se confondre avec d’autres troubles tels que l’anxiété ou la dépression. Sans compter que "les symptômes peuvent être différents selon les personnes", relèvent les scientifiques. Certaines peuvent éprouver des difficultés à suivre une conversation, d’autres peinent à rester organisés ou concentrés lors de conférences. C’est pourquoi un diagnostic effectué par un professionnel de la santé est crucial.