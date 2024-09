Vous êtes satisfait de votre vie ? Vous avez moins de risques de faire une crise cardiaque ou un AVC

L'ESSENTIEL Un bien-être élevé est lié à une réduction de 10 à 21 % du risque de diverses pathologies cardiovasculaires, comme la maladie coronarienne, l’accident vasculaire cérébral, l’insuffisance cardiaque et la crise cardiaque.

Les personnes étant plus heureuses et satisfaites de leur vie avaient des comportements plus sains et des niveaux plus faibles de marqueurs inflammatoires.

"Les professionnels de la santé pourraient envisager d'inclure des stratégies visant à améliorer la satisfaction et le bonheur dans le cadre des soins de routine", selon les auteurs.

On le sait : le fait d’être heureux améliore la santé mentale. Cependant, l'influence du bien-être sur la santé cardiovasculaire est moins claire. Ainsi, des chercheurs de l’université des sciences et technologies de Chine à Hefei ont effectué une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Journal of the American Heart Association.

AVC, crise cardiaque : éprouver un sentiment de bien-être réduit le risque de 10 à 21 %

Dans le cadre des recherches, les auteurs ont recruté 121.317 adultes en bonne santé. Ces derniers ont dû répondre à un questionnaire sur le bien-être lors de leur inscription. Plus précisément, ils ont évalué leur bonheur général et leur satisfaction à l'égard de la famille, des amitiés, de la santé, des finances et du travail. En parallèle, l’équipe a examiné leurs analyses sanguines et leurs dossiers médicaux pour déterminer s’il existe un lien potentiel entre le bien-être et le développement de quatre grandes maladies. L’étude a également examiné l’impact du bien-être sur les facteurs de style de vie et les marqueurs inflammatoires.

Sur une période de suivi de près de 12 ans, 3.323 cas d'insuffisance cardiaque, 5.990 cas d’accidents vasculaires cérébraux, 6.462 cas de crises cardiaques et 9.177 cas de maladie coronarienne ont été enregistrés. D’après les résultats, par rapport aux adultes ayant un faible sentiment de bien-être, le risque global de développer une maladie cardiovasculaire était de 10 à 21 % inférieur pour les personnes ayant les scores de bien-être les plus élevés. Les personnes satisfaites de leur vie avaient un risque de maladie coronarienne inférieur de 44 %, un risque d’accident vasculaire cérébral inférieur de 45 %, un risque d’insuffisance cardiaque inférieur de 51 % et un risque de crise cardiaque inférieur de 56 %.

Adopter un mode de vie sain pour être plus heureux

Les scientifiques ont observé que les volontaires ayant des niveaux de bien-être plus élevés avaient tendance à adopter des modes de vie plus sains et présentaient des marqueurs inflammatoires plus faibles. "Ces résultats soulignent l'impact profond que la santé émotionnelle et psychologique peut avoir sur le bien-être physique. Les professionnels de la santé pourraient envisager d'inclure des stratégies visant à améliorer la satisfaction et le bonheur dans le cadre des soins de routine, en recommandant par exemple des activités physiques régulières, des activités sociales ou des techniques de gestion du stress, qui sont des moyens efficaces d'améliorer le bien-être personnel", a déclaré Wen Sun, auteur de recherches.