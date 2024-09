Voici le moment parfait pour dîner afin de rester en bonne santé

L'ESSENTIEL Les diététiciennes conseillent de dîner au moins trois heures avant de se coucher.

Cela facilite la digestion et évite les troubles du sommeil.

Les repas tardifs peuvent aussi être un obstacle à la perte de poids.

18h, 19h30, 21h, voire 22h… l’heure à laquelle où on se met à table le soir varie beaucoup en fonction de la culture du pays et des préférences personnelles. Toutefois, deux diététiciennes, interrogées par le magazine américain Glamour, s’accordent pour dire qu’il n’y a pas une heure parfaite… mais plutôt, une période à respecter pour éviter les problèmes de digestion et de sommeil.

Digestion et sommeil : à quelle heure dîner ?

"Idéalement, le dîner devrait être consommé au moins trois heures avant d'aller dormir", explique Sara Riehm, diététicienne au Orlando Health Center for Health Improvement. "Cela permet à nos repas de s'aligner sur nos cycles de rythme circadien et à nos aliments d’être digérés de manière adéquate."

"La digestion peut en fait vous garder éveillé si vous mangez trop près du moment où vous vous endormez, et manger plus tôt peut vous empêcher d'avoir un reflux acide ou une indigestion", ajoute sa collègue Samantha Cochrane, diététicienne nutritionniste agréée au Wexner Medical Center de l'Ohio State University.

Ainsi votre heure de dîner idéal se calcule en fonction de votre heure de coucher. "Il est important d'établir un horaire de sommeil régulier qui comprend un temps de repos adéquat, idéalement, au moins sept heures de sommeil par nuit", indique Sara Riehm. "Ensuite, à partir de cette heure de coucher, comptez au moins trois heures en arrière. Cela devrait être votre dernier repas."

Quels sont les bienfaits d’un dîner tôt ?

Dîner tôt ne favorise pas uniquement le sommeil et la digestion, cela réduit aussi les risques de plusieurs troubles. La sensibilité à l'insuline diminue lorsque le corps se prépare au repos. "Ce qui a un impact négatif sur la glycémie et augmente le risque de développer un diabète si cela se produit assez souvent", rappelle Sara Riehm.

Autre élément important : les repas tardifs et les snacks nocturnes peuvent modifier la faim ressentie le matin. Or, le petit-déjeuner joue un rôle essentiel pour équilibrer l’appétit et l'énergie tout au long de la journée. "Sans signal de faim pour vous rappeler de manger peu de temps après le réveil, pas de petit-déjeuner pourrait signifier plus de fatigue et de plus grandes portions ou des repas et des collations plus fréquents au fil de la journée."

Les repas tardifs mauvais pour la ligne

De plus, des horaires de repas non-réguliers ou tardifs pourraient aussi être mauvais pour la ligne. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer précisément comment cela se produit, mais les études actuelles montrent que les personnes qui mangent plus tôt dans la journée sont capables de perdre plus de poids que celles qui mangent plus tard dans la journée", souligne l’experte. "Ajuster notre fenêtre de repas plus tôt dans la journée correspond mieux aux changements hormonaux naturels du corps qui se produisent pendant notre rythme circadien. Ne sautez donc pas le petit-déjeuner."

Mais pas de stress, si vous avez mangé un peu plus tard que d’habitude ou si vous avez pris un carré de chocolat en regardant votre film. "Tout comme avoir une journée « idéale » ne changera pas votre santé pour toujours, avoir une « mauvaise » journée ne le fera pas non plus."

Dernier conseil des deux expertes : pour les petits creux du soir, il est préférable de miser sur les protéines et les fibres comme un yaourt, des fruits ou encore un mélange de noix.