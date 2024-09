Fibrillation atriale : un moniteur cardiaque portable améliore le diagnostic

L'ESSENTIEL Les moniteurs cardiaques portables continus ont permis d'identifier 52 % de cas supplémentaires de fibrillation auriculaire.

Toutefois, ils ne semblent pas avoir d'impact sur les hospitalisations dues à un accident vasculaire cérébral.

Les chercheurs souhaitent mener des recherches complémentaires car leur étude a été perturbée par la Covid-19.

La fibrillation atriale (ou fibrillation auriculaire) se caractérise par une irrégularité du rythme cardiaque. Il s’agit du type le plus courant d’arythmie. Quatre personnes sur mille sont concernés en France, soit 250.000 personnes, selon le Vidal. Mais si cette maladie est fréquente, elle n’est pas toujours facile à repérer.

"La fibrillation atriale est souvent non diagnostiquée et peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique, qui est en grande partie réversible par anticoagulation orale", explique Dr Renato Lopes du Duke Clinical Research Institute.

Ce chercheur et son équipe ont mis en évidence que l'utilisation d’un moniteur cardiaque portable améliore le diagnostic de ce trouble.

Fibrillation atriale : plus de diagnostic avec un moniteur cardiaque portable

Les scientifiques ont voulu déterminer si un dépistage systématique de la fibrillation auriculaire à l’aide d’un moniteur cardiaque portable pouvait améliorer la prise en charge et réduire les risques d’AVC. Ils ont réuni 12.000 patients vivant aux États-Unis, âgés d'au moins 70 ans et n'ayant aucun antécédent de fibrillation auriculaire. La moitié d’entre eux ont été équipés d’un dispositif de surveillance continue du rythme cardiaque à long terme (14 jours), les autres recevaient les soins habituels.

Les analyses des données recueillies montrent une augmentation de 52 % du nombre de cas de fibrillation auriculaire diagnostiqués parmi les porteurs d'appareils par rapport aux patients suivant le parcours de soins habituels.

Si ces travaux, publiés dans la revue Journal of the American College of Cardiology le 1er septembre 2024, ont mis en évidence une hausse du diagnostic de fibrillation auriculaire avec le dispositif, ils n'ont pas révélé d’augmentation du taux d'hospitalisation pour saignement ou de réduction significative du taux d'hospitalisation pour AVC par rapport au groupe ayant eu les soins habituels.

Diagnostic et réduction des AVC : une étude perturbée par la covid-19

L’étude sur l'intérêt du moniteur cardiaque portable pour diagnostiquer les rythmes irréguliers et réduire les risques d’AVC, devait initialement comporter 52.000 patients. Les chercheurs ont dû mettre un terme à leur recrutement avant qu'il ne soit complété à cause de la pandémie de la Covid-19. Ce qui, selon eux, a perturbé l’expérience et ses résultats.

L'équipe estime ainsi qu’un échantillon d'étude plus important est nécessaire pour déterminer correctement l’effet de la machine sur la réduction des risques des accidents vasculaires chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. "Nous avons encore besoin de preuves définitives que le diagnostic de la fibrillation auriculaire par un dépistage systématique peut conduire à un traitement ultérieur par anticoagulation orale et donc à un risque d’accident vasculaire cérébral plus faible", explique le chercheur dans un communiqué.

Malgré les obstacles rencontrés et les données en demi-teintes de cette recherche, l’auteur principal assure que les résultats ont permis de “beaucoup apprendre” et pourraient “éclairer les études futures”.