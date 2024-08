Qu'est-ce que la migraine dite «chronique» ?

L'ESSENTIEL La migraine chronique touche 1 à 2 % de la population générale en France.

La migraine chronique est définie par 15 jours de céphalées ou plus par mois pendant plus de trois mois.

Depuis quelques années, des moyens thérapeutiques spécifiques à la migraine chronique sont évalués.

Dans une nouvelle campagne de communication intitulée "Combattre la migraine est tout un art", l’association de patients La voix des migraineux sensibilise à l’aspect chronique que peut présenter cette pathologie.

Quelle est la définition de la migraine chronique ?

Les patients ayant moins de 15 jours de céphalées par mois souffrent d’une migraine dite "épisodique". "La migraine chronique est quant à elle définie par 15 jours de céphalées ou plus par mois pendant plus de trois mois, et qui au moins huit jours par mois répondent aux critères ICHD-3 de la migraine avec ou sans aura", explique la SFEMC (Société française d'études des migraines et des céphalées).



"Environ 3 % des personnes souffrant de migraine épisodique développent une migraine chronique en un an par un processus appelé « transformation », « chronification » ou « progression »", précise l’institution. "La migraine chronique a un impact majeur sur le fonctionnement physique, mental et socioéconomique. Elle est de ce fait associée à une moins bonne qualité de vie que la migraine épisodique" ajoute-t-elle.



13 % des malades renoncent en effet à travailler à cause de leurs migraines chroniques, 83 % déclarent souffrir de troubles du sommeil et seulement 7 % peuvent prendre soin de leurs enfants sans difficulté.



"Plus de 48 % des patients souffrent d’anxiété et plus de 73 % souffrent de dépression" complète l’association La voix des migraineux. "Forme spécifique de migraine sévère, la migraine chronique touche 1 à 2 % de la population générale en France" rappelle également l’organisation à but non lucratif.

Quels sont les traitements de la migraine chronique ?

La migraine chronique peut être d’emblée diagnostiquée quand la personne ne présente pas d’abus médicamenteux.



"Il existe un consensus pour traiter la migraine chronique avec les mêmes traitements de fond que ceux employés dans la migraine épisodique", détaille la SFEMC. "Néanmoins, depuis quelques années, des moyens thérapeutiques spécifiques à la migraine chronique sont évalués et pourraient conduire à un traitement plus spécifique de cette entité", poursuit-elle.



"Ces traitements futurs pourront être pharmacologiques ou chirurgicaux par stimulation du système nerveux. A l’heure actuelle, le traitement de la migraine chronique est difficile et relève le plus souvent de neurologues spécialisés dans le traitement des céphalées", concluent les experts.

Migraine : quels sont ses mécanismes ?

Bien que ses mécanismes exacts soient incomplètement compris, la migraine est considérée comme une affection neurovasculaire due à l'interaction de facteurs génétiques complexes avec de multiples facteurs environnementaux.



Avec une prévalence de 14,4 %, la migraine est une pathologie très fréquente. En France, une personne sur cinq (21,3 %) âgée de plus de 18 ans présente une migraine répondant aux critères diagnostiques de la classification internationale des céphalées.