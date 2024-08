En Espagne, un homme meurt après avoir été piqué par une «tique géante»

L'ESSENTIEL En Espagne, un homme de 74 ans est décédé après avoir contracté la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), samedi 27 juillet.

Le virus, "semblable à Ebola" d’après la chaîne américaine CNN, se transmet par la piqûre d’une "tique géante". Il s’agit du deuxième décès lié à cette maladie en Espagne depuis le début de l’année.

La "tique géante", reconnaissable par sa taille et ses pattes rayées, est présente sur le territoire métropolitain français depuis 2015.

En Espagne, un homme de 74 ans est décédé après avoir contracté la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), samedi 27 juillet. Le virus, "semblable à Ebola" d’après la chaîne américaine CNN, se transmet par la piqûre d’une "tique géante", présente sur le territoire métropolitain français depuis 2015. Il s’agit du deuxième décès lié à cette maladie en Espagne depuis le début de l’année.

Hospitalisé pour une forte fièvre et une sensation de malaise

L’homme est mort d’une défaillance d’organes, alors qu’il était placé dans une unité d’isolement de l’hôpital La Paz-Carlos III de Madrid, selon un porte-parole de l’établissement cité par la CNN. Le septuagénaire s’était rendu à l’hôpital quelques jours avant son décès, se plaignant d’une soudaine fièvre et d’une "sensation générale de malaise". Il aurait été mordu par une tique à pattes rayées, appelée "tique géante", quelques jours plus tôt à Buenasbodas, au centre de l’Espagne.

Le cas a été jugé "inquiétant" par Emma Thomson, professeure d’hygiène et de médecine tropicale, interrogée par la CNN. "Je m’attends à ce que nous ayons davantage de cas dans les années à venir. Il y a aussi un risque de propagation vers d’autres pays européens."

Des tiques géantes déjà présentes en France

En mai dernier, Santé publique France avait déjà tiré la sonnette d’alarme contre le risque d’infection, laquelle peut provoquer de la fièvre, des frissons, des troubles digestifs et, dans de rares cas, des hémorragies pouvant entraîner la mort. Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo a été détecté, pour la première fois, en octobre 2023, dans des tiques retrouvées sur des bovins. Cela dit, aucun cas humain n’a été diagnostiqué dans l’Hexagone à ce jour.

Deux fois plus grosses que les tiques standard, les "tiques géantes" sont reconnaissables par leur taille et leurs pattes rayées. Préférant les zones sèches, elles se cachent souvent dans les chemins de randonnée, les champs, les vignes... Leur présence est attestée notamment en Corse, dans les Pyrénées-Orientales et le Var. Dans ces zones, même en période estivale, il est recommandé de porter des vêtements couvrant les jambes et les bras, ainsi que des chaussures fermées. Il est aussi conseillé d’avoir un tire-tique, trouvable en pharmacie, afin de retirer l’insecte en cas de morsure.