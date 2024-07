Se protéger de la chaleur pour réduire les risques cardiaques

L'ESSENTIEL L’exposition à la chaleur sollicite le système cardiovasculaire et oblige le cœur à travailler davantage, augmentant le risque de crise cardiaque, d’arythmie cardiaque (battements cardiaques irréguliers) et d’insuffisance cardiaque.

Une étude a notamment montré un lien entre la hausse des températures et le risque de décès cardiovasculaire, la plupart se produisant entre 35°C et 43°C.

Pour se protéger, il est important de boire régulièrement de l’eau, de mouiller son corps, de manger en quantité suffisante ou encore d'éviter les efforts physiques.

Les températures montent dans l’Hexagone ce week-end, allant de 29°C à Lille à 34°C à Lyon. L’occasion de faire le point sur les risques de la chaleur pour la santé cardiovasculaire et de vous donner les clés pour vous protéger.

Comment les températures élevées affectent-elles le cœur ?

L’exposition à la chaleur sollicite le système cardiovasculaire et oblige le cœur à travailler davantage, augmentant le risque de crise cardiaque, d’arythmie cardiaque (battements cardiaques irréguliers) et d’insuffisance cardiaque. Plus la température est élevée, plus la menace est grande ! Une étude publiée dans la revue Circulation en mars 2020 a examiné les taux de mortalité cardiovasculaire sur sept ans au Koweït (l’une des régions les plus chaudes du monde), montre un lien entre la hausse des températures et le risque de décès cardiovasculaire, la plupart se produisant entre 35°C et 43°C.

Les conseils pour se protéger de la chaleur

Santé publique France rappelle dans un document les bons comportements à adopter pour se protéger lorsque les températures sont élevées.

Premièrement, il faut se protéger avant, notamment pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, en se faisant connaître auprès des services municipaux pour figurer sur le registre communal. “S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif”, indique SPF. En cas de problème de santé, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son médecin ou pharmacien.

Pendant les périodes de chaleur, l’agence indique qu’il convient de :

Boire régulièrement de l’eau Mouiller son corps et se ventiler Manger en quantité suffisante Éviter les efforts physiques Ne pas boire d’alcool Maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures sont redevenues inférieures à celles de la journée Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...)

Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Les personnes fragiles doivent redoubler de vigilance, en passant un maximum de temps par jour au frais, si possible dans un lieu climatisé, en se mouillant régulièrement le corps, en buvant et en mangeant suffisamment.

“La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshydratation qui peut être grave”, rappelle également SPF qui précise qu’en cas de fièvre ou de modification du comportement de l’enfant, il faut appeler immédiatement le médecin.