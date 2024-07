Tordons le cou aux idées reçues : la bière et ses prétendus effets bénéfiques sur la récupération

L'ESSENTIEL La bière n'est pas efficace pour la réhydratation et la récupération musculaire après l'effort en raison de ses effets déshydratants.

Les experts recommandent des alternatives, comme le chocolat chaud ou froid, qui contiennent les nutriments essentiels à la récupération.

Consommez la bière avec modération et ne la considérez pas comme une boisson de récupération.

La croyance que la bière aide à la récupération physique peut avoir plusieurs origines. Une légende tenace affirme que le Tchécoslovaque Emil Zátopek, quadruple champion olympique, était un fervent amateur de bière. Il aurait attribué ses performances sportives exceptionnelles à cette boisson. Cependant, cette idée ne repose sur aucune base scientifique solide.

Ce que disent les experts

D'après le Dr Eve Tiollier, docteur en physiologie et diététicienne, cette croyance est un pur fantasme. "La bière ne réhydrate absolument pas ! Le déficit hydrique est exactement le même une fois qu'on l'a bue. On n'a rien récupéré, on produit de l'urine. De manière générale, l'alcool limite la resynthèse des fibres musculaires." Ces propos sont corroborés par l'Institut de Recherche du Bien-être de la Médecine et du Sport santé (IRBMS), qui affirme que la bière "ne contient pas suffisamment de minéraux pour permettre une bonne réhydratation, majore le phénomène de déshydratation (volume uriné plus important que volume absorbé) et perturbe la récupération musculaire en diminuant l'efficacité du sommeil".

Les effets déshydratants de l'alcool

Le médecin du sport Walter Pagliano abonde dans ce sens : "Toute boisson alcoolisée déshydrate, la bière n'est donc pas une boisson de récupération. Lors de l'effort, les principales pertes sont de l'eau, des glucides, du sel et des acides aminés (qui forment les protéines) : ce sont les éléments essentiels à la bonne fonction musculaire." En d'autres termes, la bière, en raison de son contenu en alcool, augmente le volume uriné et entraîne une perte supplémentaire de fluides corporels, aggravant ainsi la déshydratation.

Les alternatives plus efficaces

Plutôt que de se tourner vers une bière après l'effort, les experts recommandent des boissons qui contiennent réellement les nutriments nécessaires à la récupération. Le chocolat chaud ou froid, par exemple, est une excellente alternative. "Le chocolat contient tous les éléments nécessaires à la récupération, y compris des glucides, des protéines et du calcium, qui est essentiel pour la solidité osseuse", explique le Dr Pagliano. Ces éléments aident à reconstituer les réserves énergétiques et à réparer les fibres musculaires endommagées.

La consommation modérée

Il est important de noter que la consommation modérée de bière après un effort physique n'a rien de dramatique. Les effets négatifs restent minimes si elle est consommée avec modération. Une petite bière pour célébrer une victoire ou un bon entraînement peut être agréable, mais elle ne doit pas être vue comme une boisson de récupération.

En conclusion, la bière n'est pas la boisson de récupération idéale après un effort physique intense. Ses effets déshydratants et l'absence des nutriments essentiels nécessaires à la récupération en font un choix suboptimal. Pour une meilleure réhydratation et récupération, optez pour des alternatives comme le chocolat chaud ou froid, qui apportent les éléments nécessaires pour reconstituer les réserves de votre corps.