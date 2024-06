5 signes que vous ne bougez pas assez dans la journée

L'ESSENTIEL A l’heure où la sédentarité bat des records et fait le lit de maladies chroniques, une docteure en physiothérapie liste les cinq signes indiquant que vous devez mettre davantage votre corps en mouvement.

Si vous êtes sujet à la constipation, ressentez des tensions musculaires, avez des articulations raides, vous essoufflez facilement et êtes triste ou de mauvaise humeur, il y a de fortes chances que vous ne bougiez pas suffisamment.

Etirements quotidiens, exercices de mobilité, marche à pied et sport en général permettraient de compenser, un peu, les effets négatifs de la sédentarité sur le corps, selon la chercheuse.

Si vous ne faites pas suffisamment d’exercice physique, votre organisme vous le fait "heureusement" savoir en envoyant quelques SOS pour attirer votre attention. A l’heure où la sédentarité bat des records dans le monde entier et fait le lit de maladies chroniques, la docteure en physiothérapie et autrice américaine Lisa N. Folden liste les cinq signes indiquant qu’il est urgent de mettre davantage votre corps en mouvement.

Vous êtes sujet à la constipation

"Lorsque vos selles sont retenues, c'est un signe raisonnable que vous ne consommez pas assez de fibres et d'eau... ou que vous ne bougez pas suffisamment", commence la spécialiste du corps dans un article publié sur le site EatingWell. "S'allonger ou s'asseoir la majeure partie de la journée est un excellent moyen pour que vos intestins s’arrêtent de fonctionner..." Pour faire avancer les choses (littéralement), il est crucial de bouger régulièrement : une promenade pendant la pause déjeuner, ou de profonds étirements plusieurs fois par jour. "Votre corps et vos intestins vous remercieront."

Vous ressentez des tensions musculaires

"Vos muscles sont comme des élastiques, poursuit Dr Folden. Plus vous les étirez et les bougez, plus ils deviennent flexibles. Et si vous ne les bougez pas, ils s’atrophient – essentiellement, ils deviennent plus petits. Lorsque cela se produit, vous pouvez trouver les mouvements du quotidien plus difficiles et inconfortables." Si vous ressentez par exemple une gêne dans le dos ou les jambes quand vous ramassez un objet sur le sol, il serait temps d'ajouter des étirements et exercices de mobilité à votre routine, ne serait-ce que "quelques minutes trois fois par semaine". Comme le cardio ou la musculation, l’étirement a "ses propres avantages" pour les muscles.

Vos articulations sont raides

Toutes nos articulations contiennent un lubrifiant appelé liquide synovial, qui aide les jointures à se mouvoir en douceur et sans douleur. "Lorsque vous être trop sédentaire et que vous ne faites pas assez d'activité physique, cette production de liquide commence à se tarir et vos articulations le remarquent", explique la docteure en physiothérapie. Avec, pour résultat, cette sensation de grincement que vous pouvez ressentir le matin. Intégrer à votre journée un peu de marche à pied ou quelques mouvements de yoga (et rester bien hydraté) permettra de fluidifier davantage vos articulations.

Vous vous essoufflez facilement

Si vous commencez à remarquer que monter des escaliers ou porter vos courses vous laisse à bout de souffle, il est grand temps de faire plus de cardio au quotidien. "Cela se produit parce que votre cœur et vos poumons ne sont plus habitués à pomper et à travailler à un rythme supérieur au niveau sédentaire", assure la chercheuse. Ils se mettent donc "en surrégime" dès que vous entreprenez une activité physique intensive. Vous l’aurez compris, le meilleur moyen de conserver un cœur et des poumons en bonne santé consiste à "garder votre corps actif et en condition". Pour cela, tous les sports sont bons...

Vous êtes triste ou de mauvaise humeur

Le dernier signe révélateur de votre besoin de mouvement touche à la santé mentale. Selon Dr Folden, le manque d'exercice pourrait bien être l'une des raisons pour lesquelles vous pourriez ressentir une détérioration de l'humeur, car "l'activité physique régulière pousse votre corps à produire plus d’hormones 'du bonheur'". A commencer par les endorphines, qui déclenchent une sensation très agréable dans le corps et vous font généralement vous sentir plus heureux et plus serein après l’effort. Une "récompense" qui fait du sport un des meilleurs antidépresseurs naturels.