Cancer de la prostate : un colorant lumineux pour aider les chirurgiens à l’éradiquer

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un colorant fluorescent qui permet aux chirurgiens d’éradiquer un cancer de la prostate tout en préservant les tissus sains, réduisant ainsi les risques de récidive.

Le colorant a permis d’identifier des groupes de cellules tumorales qui s’étaient propagées loin de la tumeur et ne pouvaient pas être vues à l’œil nu.

Ce colorant lumineux en est à ses premiers stades de développement clinique, mais à l'avenir, il pourrait être utilisé par les chirurgiens pour voir chaque zone du cancer en temps réel.

Comme une "deuxième paire d’yeux" pendant l’opération. Des chercheurs de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, ont mis au point un colorant fluorescent qui permet aux chirurgiens d’éradiquer un cancer de la prostate tout en préservant les tissus sains, réduisant ainsi les risques de récidive. Leurs travaux ont été publiés dans l’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.

Un colorant pour identifier les cellules cancéreuses qui se sont propagées

Le colorant lumineux en question, associé à une molécule de marqueur spécifique, permet aux médecins "de voir les bords de la tumeur et d'identifier tous les groupes de cellules qui se sont propagés de la tumeur aux tissus pelviens et aux ganglions lymphatiques à proximité", peut-on lire dans un communiqué. Cette combinaison fonctionne en se liant à une protéine appelée antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) que l’on trouve couramment à la surface des cellules cancéreuses.

Dans le cadre de l’étude, 23 hommes atteints d’un cancer de la prostate ont reçu une injection du colorant fluorescent avant de subir une chirurgie d’ablation de la prostate assistée par robot. Les chirurgiens ont utilisé un système d'imagerie qui fait briller un type de lumière particulier sur la prostate et les zones voisines et, à la manière d’un guide, aide à repérer les tissus cancéreux. Le colorant a ainsi "identifié des groupes de cellules tumorales qui s’étaient propagées loin de la tumeur et ne pouvaient pas être vues à l’œil nu", expliquent les auteurs de la recherche.

Une méthode pour réduire les risques de récidive de cancer de la prostate

La nouvelle technique a permis "d’enlever tous les tissus cancéreux tout en préservant les tissus sains" chez la plupart des patients à l’étude, ce qui pourrait réduire les risques de récidive du cancer mais aussi les risques d’effets secondaires post-chirurgie, comme l’incontinence ou les troubles érectiles.

Ce colorant brillant en est encore à ses premiers stades de développement clinique, mais à l'avenir, il pourrait être utilisé par les chirurgiens pour voir chaque partie du cancer en temps réel, c’est-à-dire pendant même qu'ils effectuent une intervention d'ablation de la prostate. A noter que ce colorant pourrait également être utilisé pour combattre d’autres types de cancer, en changeant simplement la protéine à laquelle il se lie pour détecter les cellules cancéreuses.