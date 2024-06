Quels sont les 7 rôles essentiels de la peau ?

L'ESSENTIEL Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière avec une surface de près de 2m² de la tête aux pieds et un poids de 4kg chez l’adulte.

La peau est constituée de trois couches superposées et étroitement reliées entre elles qui sont l'épiderme, le derme et l'hypoderme.

La peau est en charge de 7 fonctions bien précises dans notre organisme.

Alors qu’elle est souvent mise à rude épreuve par le soleil, la pollution et les maladies, la peau assure au quotidien de nombreuses missions indispensables à notre organisme.

"Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière avec une surface de près de 2m² de la tête aux pieds et un poids de 4 kilos chez l’adulte", indique le Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues (SNDV) dans un communiqué de presse. "Au quotidien, la peau est une véritable interface avec le monde extérieur et elle joue plusieurs rôles fondamentaux pour la santé et le bien-être", poursuivent les experts.

Voici donc les 7 fonctions principales de la peau.



1/ Une fonction de barrière cutanée



Elle protège le corps contre les agressions liées à l’environnement telles que le froid, la chaleur, la déshydratation, le rayonnement ou encore la pollution atmosphérique.



2/ Une fonction de défense immunitaire



Elle est la première ligne de défense de notre corps contre les agressions extérieures, comme les microbes, les virus et les allergènes. Elle lutte contre leurs effets néfastes et protège ainsi les autres organes.



3/ Une fonction de régulation thermique



Quand la température du corps augmente, les glandes sudoripares assurent le refroidissement de l’organisme. Quand la température diminue, le système vasculaire cutané qui parcourt le corps joue le rôle de régulateur en augmentant les flux sanguins et en dégageant de la chaleur.



4/ Une fonction de synthèse hormonale



Les cellules adipeuses de l'hypoderme servent d'importantes unités de stockage des nutriments en synthétisant la vitamine D et d’autres hormones. Lorsque le corps en a besoin, ils passent dans les vaisseaux sanguins environnants et sont transportés là où ils doivent agir.



5/ Une fonction de contrôle des sensations



Elle possède des récepteurs spécifiques qui la rendent sensible aux pressions, aux vibrations, au toucher, à la douleur et à la température. Elle joue ainsi un rôle de perception et d'alerte face au danger.



6/ Une fonction de reflet de la santé physique et mentale



L’aspect de la peau permet de détecter certains troubles cutanés comme le stress, la malnutrition ou les affections internes. Les signes apparents peuvent alors donner l’alerte.



7/ Une fonction psychosociale



Elle est la première représentation de l'image de soi de par sa couleur, sa texture et sa qualité. Elle a de ce fait un rôle social fondamental.

La peau est constituée de trois couches superposées et étroitement reliées entre elles qui sont l'épiderme, le derme et l'hypoderme.