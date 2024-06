Comment reconnaitre une manipulation émotionnelle ?

L'ESSENTIEL La manipulation émotionnelle est un comportement qui vise à contrôler ou à influencer les émotions de l'autre pour atteindre des objectifs personnels.

Elle peut prendre diverses formes, mais certaines caractéristiques communes permettent de la repérer plus facilement : le « gaslighting », le contrôle par la culpabilité, les promesses non tenues et les mensonges.

Le manipulateur isole également la victime de ses proches, pour renforcer son emprise et la rendre encore plus vulnérable.

La manipulation émotionnelle peut être difficile à détecter car elle se manifeste souvent de façon subtile et insidieuse, laissant la victime dans la confusion et le doute. Ce type de comportement destructeur vise à contrôler ou à influencer les émotions de l'autre pour atteindre des objectifs personnels.

Comprendre la manipulation émotionnelle

La manipulation émotionnelle se traduit par des comportements visant à déstabiliser et contrôler l'autre. Elle peut prendre diverses formes, mais certaines caractéristiques communes permettent de la repérer plus facilement :

• Le « gaslighting » : Cette technique consiste à faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité. Le manipulateur peut nier des événements, minimiser les émotions de l'autre, ou le convaincre qu'il exagère. Par exemple, un manipulateur pourrait dire : « Tu es trop sensible » ou « Tu imagines des choses ».

• Le contrôle par la culpabilité : Utiliser la culpabilité pour manipuler est un moyen courant. Le manipulateur peut dire : « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies ? », créant ainsi un sentiment d'obligation chez la victime.

• Les promesses non tenues et les mensonges : Le manipulateur fait souvent des promesses qu'il ne tient pas. Il peut mentir ou omettre des informations pour éviter des conflits ou pour son propre avantage. Par exemple, prétendre qu'il sera à un événement important, puis ne pas se présenter sans explication.

Les effets de la manipulation émotionnelle

La manipulation émotionnelle affecte gravement l'estime de soi de la victime, qui commence à douter de ses propres sentiments et jugements. Cette perte de confiance peut devenir paralysante et l’empêcher de prendre des décisions en toute conscience.

Les conflits incessants et l'invalidation émotionnelle du manipulateur créent un environnement de stress et d'anxiété, pouvant mener à la dépression. Le manipulateur isole la victime de ses proches, pour renforcer son emprise et la rendre encore plus vulnérable.

Comment réagir face à la manipulation émotionnelle

Il est possible de se protéger contre la manipulation émotionnelle en adoptant certaines stratégies et en cherchant du soutien : écouter son ressenti et établir des limites claires aide à protéger son espace émotionnel. Parler de la situation avec des amis, de la famille ou un thérapeute peut offrir un soutien précieux et aide à regagner confiance en soi.

En savoir plus : "La Manipulation psychologique: Les techniques interdites susceptibles de manipuler, persuader, contrôler mentalement, et comment s‘en protéger" de Emory Green.