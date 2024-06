Autisme : un cerveau plus gros dans le ventre de la mère pourrait signaler son apparition

L'ESSENTIEL Les organoïdes corticaux cérébraux sont responsables de la conscience, la pensée, le raisonnement, l'apprentissage, la mémoire, les émotions et des fonctions sensorielles.

Chez les enfants autistes, ils ont augmenté environ quatre fois plus vite que ceux des tout-petits neurotypiques.

Plus la taille des organoïdes corticaux cérébraux au stade embryonnaire est importante, plus les manifestations sociales et langagières étaient graves.

Un déficit de la communication et des interactions sociales ainsi qu’une restriction et une répétition des comportements, des intérêts et des activités sont au cœur des troubles du spectre autistique (TSA) mais leur gravité varie d'un enfant à l'autre. En effet, certains enfants autistes voient leurs capacités s'améliorer dès leur plus jeune âge et développent de bonnes aptitudes sociales et langagières, tandis que d'autres, présentant un autisme "profond", ont des aptitudes sociales, langagières et cognitives qui restent faibles et nécessitent des soins tout au long de leur vie. "Les origines biologiques de ces sous-types opposés de gravité sociale des TSA et de ces trajectoires de développement ne sont pas connues", ont indiqué des chercheurs de l’université de Californie à San Diego (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude parue dans la revue Molecular Autism.

Les TSA "impliquent une surcroissance cérébrale précoce et un excès de neurones"

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont mesuré la taille et la croissance de 4.910 organoïdes corticaux cérébraux au stade embryonnaire, "étant donné que les troubles du spectre autistique impliquent une surcroissance cérébrale précoce et un excès de neurones". Les organoïdes corticaux cérébraux, qui sont responsables de la conscience, la pensée, le raisonnement, l'apprentissage, la mémoire, les émotions et des fonctions sensorielles, provenaient de 10 enfants, âgés d’un à quatre ans, touchés par l’autisme idiopathique (dans lequel aucune cause monogénique n'a été identifiée). Ensuite, six autres tout-petits en bonne santé ont été recrutés pour faire la comparaison.

Les organoïdes corticaux cérébraux des enfants autistes se sont développés à un rythme accéléré

Selon les résultats, les organoïdes corticaux cérébraux des jeunes volontaires autistes étaient significativement plus importants d’environ 40 % que ceux des patients témoins. Plus la taille des organoïdes corticaux cérébraux au stade embryonnaire était importante, plus les manifestations sociales des troubles du spectre autistique étaient sévères, plus l'attention sociale, les capacités langagières et le QI étaient réduits, et plus la croissance des régions du cerveau liées à la vie sociale et au langage était "atypique". Les auteurs ont également découvert qu’une croissance rapide des organoïdes corticaux cérébraux chez les tout-petits touchés par l’autisme était en corrélation avec l’apparition du trouble. "Au niveau cellulaire, les enfants présentant un autisme profond présentaient une neurogenèse (la formation des neurones à partir de cellules souches) accélérée. Ce n'est pas toujours pour le mieux !", ont conclu les chercheurs.