Rappel massif de melons charentais contenant trop de pesticides dans 11 départements

L'ESSENTIEL Des melons charentais verts cultivés au Maroc vendus dans les magasins du groupe Leclerc sont rappelés à cause de la "présence de pesticides au-delà du seuil réglementaire".

C'est le lot 219245510P9 qui est concerné. Les melons ont été vendus dans les département suivant : Alpes-de-haute-provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Corde-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Gard (30), Var (83) et Vaucluse (84).

En cas d'achat, il est conseillé de rapporter le melon au magasin afin d'obtenir un remboursement ou de procéder à sa destruction.

Le site des alertes de produits dangereux du gouvernement indique ce jeudi 30 mai qu’il ne faut pas consommer certains melons vendus dans les magasins du groupe Leclerc. En cause ? La “présence de pesticides au-delà du seuil réglementaire”.

Pesticides : quels sont les melons concernés par le rappel ?

L’objet du rappel concerne un lot de melons charentais verts cultivés au Maroc et vendus entre le 14 et le 28 mai 2024 dans les magasins Leclerc de onze départements français : Alpes-de-haute-provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Corde-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Gard (30), Var (83) et Vaucluse (84).

Ces melons de la marque Terragaia étaient exposés en vrac sous le numéro de lot 219245510P9.

Pour les consommateurs qui disposent encore des produits, le gouvernement indique de ne pas les manger et de les rapporter au magasin pour obtenir un remboursement ou de les détruire.

Des pesticides dans les fruits, quels sont les risques ?

Les effets sur la santé d’une consommation de résidus de pesticides arrivent généralement sur le long terme (sauf en cas d’exposition in utero ou dans la petite enfance où le développement plus rapide de l’organisme le rend plus fragile), et dépend aussi de “l’effet cocktail” que peuvent entraîner les différents types de pesticides. Actuellement, et de façon globale, les pesticides sont suspectés d’être cancérogènes, génotoxiques, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens.

Dans ce cas précis, le gouvernement n’indique pas quels types de pesticides sont présents dans ces fruits, mais il est possible d’y retrouver des pesticides interdits en Europe, car la réglementation n’est pas la même dans ce pays du Maghreb. En avril 2024, l’Espagne avait déjà alerté sur la présence de résidus de pesticide chlorpyrifos dans des melons expédiés du Maroc. Ce pesticide -tout comme son frère le chlorpyrifos-méthyl- est interdit dans l’UE depuis 2019 car il est “très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables et peut provoquer une réaction allergique cutanée”. L’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) ajoute également que les études montrent qu'il existe “des préoccupations liées à la santé humaine, en particulier en ce qui concerne une éventuelle génotoxicité et neurotoxicité pour le développement”.

Pour éviter au maximum de consommer des résidus de pesticides, le mieux est bien sûr de se tourner vers l’agriculture biologique. Mais il faut savoir que même ces fruits et légumes peuvent être indirectement contaminés par des anciens pesticides présents dans les sols ou par ceux transportés dans les airs lors des épandages dans des champs voisins.