Dengue : les cas importés continuent de grimper

L'ESSENTIEL 2.166 cas importés de dengue dont 82% contractées en Martinique ou en Guadeloupe et 5% en Guyane entre le 1er janvier et le 30 avril.

Au mois de mai, on a comptabilisé 337 cas importés de dengue, dont 293 dans les départements où l’implantation du moustique tigre a été documentée.

Pendant les 15 jours suivant son retour de régions où des cas de dengue ont été signalés, il est recommandé de faire preuve de vigilance.

Alors que la recrudescence des cas de dengue dans l’Hexagone inquiète fortement les professionnels de santé, le dernier bilan de Santé Publique France montre que la maladie est toujours très présente sur le territoire.

Dengue : 337 cas importés en France hexagonale

Selon les dernières données de surveillance de la dengue publiées par Santé Publique France le 29 mai 2024, 2.166 cas importés de l’infection ont été enregistrés en France entre ces 1er janvier et 30 avril. L’organisation sanitaire précise que 82 % des patients touchés par la "grippe tropicale" venaient de Martinique ou de Guadeloupe où le virus circule depuis plusieurs mois et 5 % de Guyane.

À titre de comparaison, lors des 5 dernières années, le nombre moyen de cas importés de dengue signalés par déclaration obligatoire était de 128 sur la même période. Les malades sont ainsi presque multipliés par 17 cette année.

Par ailleurs, 337 cas importés de dengue ont été comptabilisés en métropole entre les 1er et 28 mai. 293 de ces patients résident dans un département hexagonal où l’implantation du moustique tigre a été documentée. 67 % des personnes infectées avaient séjourné en Guadeloupe et en Martinique.

Dengue : les recommandations après un séjour en zone touchée

Les premières consignes à suivre pour se protéger de la dengue lorsqu’on séjourne dans une zone où la maladie sévit est d’éviter les piqûres de moustiques tigres, vecteurs de l'infection. Pour cela, il est recommandé de :

porter des vêtements amples et couvrants ;

utiliser des répulsifs anti-moustiques cutanés ;

utiliser des ventilateurs ;

dormir sous une moustiquaire ;

brancher des diffuseurs électriques ;

utiliser des serpentins à l’extérieur.

De plus, après avoir atterri dans l’Hexagone, il faut être vigilant pendant 15 jours, période d’incubation des virus de la dengue. Il est conseillé de consulter un médecin en cas de fièvre et l’avertir du séjour dans une zone touchée par l’épidémie. De plus, les personnes en provenance de ces régions, doivent continuer à se protéger contre les piqûres pour éviter qu’un moustique tigre les pique et soit contaminé, à son tour, par le virus de la dengue. "Il pourrait alors transmettre le virus à d’autres personnes, lors d’une piqûre", rappelle Santé Publique France.