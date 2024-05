Un complément alimentaire rappelé pour présence d’une substance interdite

L'ESSENTIEL Un complément alimentaire fait l'objet d'un rappel massif en France.

Il s'agit des compléments alimentaires Serrapeptase de la gamme Longevity du laboratoire Biocyte.

Il est demandé de ne pas les consommer car ils contiennent un ingrédient sans autorisation de mise sur le marché.

Attention si vous avez des boîtes du complément alimentaire Serrapeptase, commercialisées par le laboratoire Biocyte, dans votre placard. Ces gélules font l’objet d’un rappel depuis le 28 mai 2024, selon le site des alertes de produits dangereux Rappel Conso.

Rappel de Serrapeptase : un ingrédient sans autorisation

Les compléments alimentaires Serrapeptase de la gamme Longevity du laboratoire Biocyte ont été rappelés par les autorités, car ils contiennent une substance interdite : la serratipeptidase. En effet, ce produit qui permettrait de lutter contre l’inflammation selon le laboratoire qui le fabrique, ne dispose pas d’autorisation de mise sur le marché français.

De plus, Rappel Conso met également en garde contre des effets secondaires possibles comme des éruptions cutanées, des difficultés respiratoires et des allergies. Le complément alimentaire est par ailleurs déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

La mesure concerne les boîtes contenant 60 gélules vendues entre le 28 septembre 2022 et le 23 mai 2024 dans les pharmacies et les parapharmacies de l’ensemble du territoire. Il est demandé aux personnes en possession de ces produits de ne pas les consommer et de les détruire ou de les ramener en pharmacie.

Complément alimentaire rappelé : comment reconnaître le produit rappelé ?

Pour savoir si vous êtes en possession des compléments alimentaires incriminés, il faut vérifier si votre boîte de Biocyte Longevity Serrapeptase porte le code-barres 3760289220885.

4 lots sont concernés par le rappel :

A2206003 Date de durabilité minimale 31/08/2025 ;

A2333001 Date de durabilité minimale 31/12/2025 ;

A3170001 Date de durabilité minimale 31/05/2026 ;

A3296005 Date de durabilité minimale 30/11/2026.

Pour toute question sur ce rappel, un numéro a été mis à la disposition des clients par le laboratoire : 0.800.808.909.