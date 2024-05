Défibrillateurs : près d’un tiers sont hors service en France

L'ESSENTIEL Les défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont des dispositifs médicaux qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.

En France, près d'un tiers des 500.000 dispositifs installés sont hors service.

"Il faut ainsi régulièrement changer les piles de la batterie et les électrodes", indique FranceInfo.

Établissements de soins, gares, hôtels, restaurants, entreprises… Dans ces différents lieux, on doit retrouver des défibrillateurs cardiaques. Problème : près d'un tiers des 500.000 défibrillateurs installés dans l’Hexagone sont hors service. C’est qu’a révélé un audit de l'entreprise Matecir Defibril consulté par FranceInfo. Pour parvenir à cette découverte, la société de maintenance a inspecté 6.021 défibrillateurs automatisés externes (DAE) entre 2021 et 2023.

Défibrillateurs : 60 % présentent "une anomalie pouvant entraîner un dysfonctionnement"

Près de 60 % de ces dispositifs examinés présentent "une anomalie pouvant entraîner un dysfonctionnement", d’après l'Arlod, association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs. La raison ? Les établissements ne savent pas qu'ils doivent s'assurer que les défibrillateurs fonctionnent correctement après les avoir reçus et installés. "Il faut ainsi régulièrement changer les piles de la batterie et les électrodes", a écrit FranceInfo.

Pour rappel, les défibrillateurs automatisés externes sont des dispositifs médicaux qui aident à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Lorsque leur utilisation est accompagnée d’un massage cardiaque, ils contribuent à augmenter significativement les chances de survie. "En France, chaque année, entre 40.000 et 50.000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premier secours et en administrant un choc électrique le temps que les équipes de secours et d’aide médicale d’urgence interviennent", signale le préfet de la Charente-Maritime.

Comment utiliser un défibrillateur ?

Selon le décret du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE, "toute personne" peut utiliser ce dispositif. "Il est préférable que les utilisateurs aient reçu une formation pour pouvoir les manipuler efficacement." Afin d’utiliser un défibrillateur, il convient de placer les électrodes sur la victime, ce qui permet à l’appareil d’effectuer une analyse de la situation cardiaque. En fonction du résultat, le dispositif détermine la marche à suivre et l’indique au secouriste par un message vocal, des témoins lumineux et/ou un écran d’affichage. "Par exemple, l’appareil peut indiquer de délivrer un choc (dont il calcule automatiquement les caractéristiques électriques) ou de commencer une réanimation cardio-pulmonaire", précise le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. L’analyse de l’activité cardiaque se poursuit par l’intermédiaire des électrodes afin d’adapter les gestes à effectuer.