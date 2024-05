“Sniffy” : une poudre blanche qui fait débat

L'ESSENTIEL “Sniffy” est une poudre blanche qui se consomme de la même façon que la cocaïne : en la sniffant par le nez.

Frédéric Vailletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, a indiqué sur France Info qu’il souhaitait interdire cette substance dès que possible.

Le patron de la société qui commercialise ce produit rappelle qu’il est légal.

À peine en vente, “Sniffy” pourrait bientôt être interdite. Sur internet ou dans les bureaux de tabac, tous les adultes de 18 ans peuvent se procurer cette poudre blanche énergisante.

Une poudre blanche qui se consomme comme la cocaïne

Le problème est que son mode de consommation est le même qu’une autre substance illicite, la cocaïne. Et pour ne pas laisser de doute au consommateur, quand il achète la poudre à sniffer, une paille est fournie avec.

“Sniffy” est présentée comme une poudre énergisante à base notamment de taurine, caféine ou encore de beta-alanine. Sur le site internet, la marque présente son produit : “Grâce à son absorption rapide par la muqueuse nasale, Sniffy te procure un regain d’énergie instantané. La prise nasale favorise certains de tes principes actifs. Ils sont absorbés immédiatement. Plus le sniff est grand plus l’effet sera grand. L’effet dure généralement 20 à 30 minutes.”

Tout en indiquant, un peu plus bas, la dose maximale quotidienne à ne pas dépasser : 2 grammes, “soit deux fioles”. L’entreprise précise tout de même “de n'utiliser Sniffy que lorsque tu en as besoin”. Une boîte d’un gramme de poudre est vendue en ligne 14,90 euros et, plus le consommateur en commande, plus le prix baisse.

Nature, fraise bonbon, citron vert, menthe et fruits de la passion sont les cinq saveurs que “Sniffy” propose. Depuis sa commercialisation en mai, le produit s’est surtout fait connaître à la suite d'une séquence dans l’émission “La grande semaine” du mardi 21 mai, diffusée sur M6, et reprise sur les réseaux sociaux. Le chroniqueur montrait le parallèle frappant de ce produit avec la cocaïne.

Les autorités sanitaires souhaitent interdire “Sniffy”

Qu’en pensent les autorités sanitaires ? “J’ai découvert il y a 48 heures cette dernière “invention”, et je mets de gros guillemets bien sûr, cette cochonnerie que certains veulent vendre, a indiqué ce samedi 25 mai Frédéric Vailletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, sur France Info. (...) Je vais voir dans les prochains jours comment on peut interdire ce type de choses. (...) Il faut l’interdire dès que l’on peut.”

????Poudre blanche vendue en bureau de tabac ➡️ "C’est rageant de voir ce genre de produits vendus à la jeunesse (…) il faut l’interdire dès que l’on peut", lance Frédéric Valletoux. pic.twitter.com/Uerzpe0YrZ — franceinfo (@franceinfo) May 25, 2024

De son côté, le patron de Highbuy, fabricant marseillais de CBD et du produit “Sniffy”, qui ne souhaite pas être nommé, se défend auprès de 20 Minutes : “Une poudre blanche qu’on inhale par le nez ? Bien que cela puisse évoquer le plaisir interdit, c’est totalement conforme à la loi.”

“Le vrai problème, c’est le message qui est véhiculé derrière et la furieuse ressemblance avec la cocaïne, indique Bernard Basset, médecin spécialiste en santé publique et président de l’Association Addictions France, au HuffPost. Ce produit vient banaliser l’utilisation d’un excitant pour faire la fête et vulgarise l’univers de la cocaïne à travers un geste, ce qui est scandaleux.”