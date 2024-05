Cancer du sein : les traitements n'empêchent pas d'avoir des enfants

L'ESSENTIEL En France, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme.

Le cancer du sein peut toucher des femmes en âge de procréer.

Une nouvelle enquête indique que les femmes ayant ce profil ont de bonnes chances d'avoir un enfant par la suite si elles le souhaitent.

Une étude montre que la plupart des jeunes femmes traitées pour un cancer du sein peuvent avoir des enfants par la suite.

73 % des femmes tentent de concevoir un enfant après un cancer du sein

L'essai, qui a suivi près de 200 jeunes femmes traitées pour un cancer du sein, a révélé que la majorité de celles qui ont essayé de concevoir au cours d'une période médiane de 11 ans après le traitement ont pu tomber enceintes et donner naissance à un enfant.

Au cours de la recherche, 73 % des femmes ayant tenté de concevoir un enfant après un cancer du sein sont tombées enceintes et 65 % ont donné naissance à un enfant vivant. Celles qui ont opté pour la préservation de la fertilité par la congélation d'ovules ou d'embryons avant leurs traitements avaient tendance à avoir un taux de naissance plus élevé, tandis que les participantes plus âgées avaient tendance à avoir des taux de grossesse plus faibles.

Les participantes avaient des cancers du sein allant du stade 0 (non invasif et confiné à l'intérieur du canal lactifère) au stade III (quand le cancer s'est propagé aux ganglions lymphatiques). Les chercheurs ont constaté que le stade de la maladie au moment du diagnostic n'était pas statistiquement associé à l’avènement d’une grossesse par la suite.

Ces résultats encourageants seront présentés lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Cancer du sein : il faut "garantir l’accessibilité aux services de préservation de la fertilité"

"Les études antérieures sur notre sujet d’étude étaient limitées parce qu'elles suivaient les patientes sur des périodes relativement courtes et n’abordaient pas spécifiquement avec elles le sujet de la grossesse", explique l'autrice de l'étude Ann Partridge.

"Pour de nombreuses jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein, la possibilité d'avoir des enfants après le traitement est une préoccupation majeure", déclare également le co-auteur de l’essai Kimia Sorouri. "Les résultats de notre étude peuvent être utiles pour conseiller les patientes sur les questions de fertilité. Le fait que la congélation des ovules/embryons avant le traitement soit associée à un taux plus élevé de naissances par la suite souligne la nécessité de garantir l’accessibilité aux services de préservation de la fertilité pour cette population", termine-t-il.

Cancer du sein : un taux de survie de 87 % pour les Françaises

En France, le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Son incidence et sa mortalité diminuent toutefois d’année en année. "Dans la majorité des cas, son développement prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Dépisté tôt, c’est un cancer de bon pronostic, dont le taux de survie reste stable (87 %)", indique l’Institut national du cancer.