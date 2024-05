Le cannabis comme moyen pour combattre l'anxiété ?

L'ESSENTIEL L'anxiété est un trouble psychiatrique courant qui touche davantage les femmes que les hommes.

Une nouvelle étude indique qu'en un mois, une consommation régulière de cannabis a fait baisser les niveaux d'anxiété de la majorité des personnes incluses dans la cohorte.

Les consommateurs de cannabis ont également fait part d’une amélioration de leur humeur.

Une nouvelle étude révèle que la consommation de cannabis n'augmente pas l'anxiété et pourrait même la soulager. Ces travaux viennent contredire de nombreuses études ayant déjà démontré la tendance inverse.

Anxiété et cannabis : méthodologie de l'étude

361 personnes âgées de 21 à 70 ans et souffrant toutes d'un trouble anxieux généralisé ont été incluses dans l’essai. 44 de ces individus ont déclaré qu'ils n'avaient pas consommé de cannabis au cours des six derniers mois et qu'ils n'avaient pas envie d'en prendre pour faire face à l'anxiété. Les autres participants ont déclaré avoir consommé du cannabis au moins une fois sur la même période et vouloir l'utiliser pour combattre l'anxiété.

Les individus ayant déclaré qu'ils ne souhaitaient pas avoir recours au cannabis pour faire face à leur anxiété ont formé le groupe des non-consommateurs. Les autres participants ont été répartis au hasard en trois groupes en fonction du type de produits qu'ils allaient utiliser pendant l'expérience. Un groupe a utilisé un produit contenant une grande quantité de THC (plus de 24 %) mais peu de CBD (moins de 1 %). Le deuxième groupe a utilisé un produit contenant une grande quantité de CBD mais peu de THC. Le troisième groupe a utilisé un produit contenant des quantités égales de THC et de CBD (12 % chacun).

Les membres des trois derniers groupes cités ci-dessus ont consommé le produit qui leur avait été attribué pendant quatre semaines. Au milieu et à la fin de l’expérience, tous les participants se sont rendus au laboratoire des chercheurs pour effectuer des mesures. Ils ont par exemple fait des évaluations de leur niveau d'anxiété et ont indiqué à quelle fréquence ils avaient consommé du cannabis.

Cannabis : une réduction de l'anxiété en un mois

Les résultats indiquent qu’en un mois, tous les groupes de consommateurs de cannabis ont montré une réduction des symptômes d'anxiété. Ils ont également fait part d’une amélioration de leur humeur. Le groupe consommant du cannabis à dominante CBD a également montré une réduction de "la tension psychologique" par rapport aux deux autres groupes de consommateurs de cannabis.

En outre, les groupes utilisant des produits de cannabis à dominante THC et du cannabis contenant des quantités égales de THC et de CBD ont montré une augmentation de la paranoïa par rapport au groupe utilisant du cannabis à dominante CBD.

"Ces résultats indiquent que le THC n'augmente pas l'anxiété et que les formes de cannabis dominées par le CBD sont associées à une réduction de la tension qui peut se traduire par des diminutions à plus long terme des symptômes d'anxiété", concluent les auteurs de l'étude.

Les troubles anxieux sont deux fois plus présents chez les femmes que chez les hommes. Ils touchent environ 15 à 20 % des Français.