Herpès labial : 5 choses à ne surtout pas faire quand on a un bouton de fièvre

L'ESSENTIEL Le bouton de fièvre est la conséquence d’une réactivation du virus de l’herpès HSV1.

Pour qu’il disparaisse rapidement, il est important de favoriser la cicatrisation en évitant de le maquiller, de le désinfecter avec de l’alcool et d’en arracher la croûte.

Des traitements adaptés doivent être utilisés.

De petites cloques sur un coin des lèvres, avec des rougeurs, une sensation de brûlure et parfois de la fièvre : ce sont les manifestations du bouton de fièvre. "Il forme un ‘bouquet’ de vésicules situé sur une zone de rougeur, développe l’Assurance maladie. Les vésicules contiennent un liquide clair riche en virus." De fait, le bouton de fièvre est la conséquence d’une réactivation du virus de l’herpès HSV1. "Une fois dans l'organisme, le virus de l'herpès chemine dans les nerfs sensitifs correspondant au territoire infecté et se loge dans un ganglion nerveux où il reste ‘endormi", souligne l’Assurance Maladie. Différents facteurs contribuent à sa réactivation : l’exposition au soleil, les règles, la fatigue, le stress, une infection par un autre virus ou une bactérie, etc. Les lésions disparaissent en dix à quinze jours, mais pour cela, il est nécessaire d’éviter certains gestes.

Bouton de fièvre : il ne faut pas toucher sa croûte !

Si votre bouton de fièvre commence à former une légère croûte, généralement au bout de quatre jours, vous pouvez être tenté de l’arracher. Or, il ne faut surtout pas le faire, car cela va retarder la cicatrisation.

Désinfecter le bouton de fièvre avec de l’alcool est inutile

Un autre facteur peut retarder la cicatrisation : l’utilisation d’un désinfectant à base d’alcool ou d’un produit de toilette alcoolisé. "Ils irritent et entretiennent l’herpès", prévient l’organisme.

Il faut éviter de maquiller le bouton de fièvre

Aussi, l’Assurance Maladie rappelle qu’il est préférable de ne pas utiliser des produits de maquillage couvrants sur le bouton de fièvre. Les fonds de teint, gloss et autres rouges à lèvres risquent de retarder la cicatrisation.

Bouton de fièvre : la cortisone est à proscrire

Pour soigner le bouton de fièvre, le médecin traitant peut prescrire des crème adaptées, à appliquer localement. Mais il ne faut pas utiliser des produits non-recommandés, comme la cortisone. Les crèmes qui en contiennent sont inutiles pour soigner l’herpès labial et peuvent entraîner des complications.

Les antibiotiques sont inefficaces contre l’herpès labial

Les crèmes à base d’antibiotiques sont aussi inadaptées. Le bouton de fièvre est la conséquence d’une infection par un virus, or les antibiotiques agissent contre les bactéries. Leur utilisation n’aura donc pas d’effet bénéfique sur la cicatrisation.

Comment soigner le bouton de fièvre ?

L’Assurance Maladie fournit quelques conseils pour soigner le bouton de fièvre. "S'il est employé à temps, le traitement local peut diminuer la durée de la contagion et de l'éruption herpétique, réduire son intensité et soulager la douleur", souligne-t-elle. Deux crèmes peuvent être délivrées en pharmacie : une pommade antivirale, pour stopper la multiplication du virus et diminuer la durée de la poussée, et une crème anesthésiante pour atténuer les symptômes. Ces traitements doivent être appliqués dès que les premiers signes apparaissent et poursuivis jusqu’à ce que les croûtes se forment. "Le traitement local de l'herpès ou bouton de fièvre n'élimine pas les virus ‘dormants’, rappelle-t-elle toutefois. Il ne prévient pas la répétition et ne réduit pas la fréquence des crises."