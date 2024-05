La discrimination peut accélérer le vieillissement

L'ESSENTIEL Dans une étude, les participants ayant rapporté plus de discriminations ont eu tendance à présenter un rythme de vieillissement plus rapide et un âge biologique plus élevé.

La discrimination quotidienne, soit des cas subtils et mineurs de manque de respect, et la discrimination majeure, à savoir des cas aigus et intenses de discrimination, étaient systématiquement associées au vieillissement biologique.

Deux facteurs de santé - le tabagisme et l'indice de masse corporelle - expliquaient environ la moitié de l'association entre la discrimination et le vieillissement.

"La discrimination est un déterminant social de la santé et des disparités sanitaires dont les mécanismes biologiques restent mal compris." C’est ce qu’ont récemment déclaré des chercheurs de l'université de New York (États-Unis). Dans une récente étude, ils ont ainsi examiné l'hypothèse selon laquelle la discrimination contribue à de mauvais résultats en matière de santé en accélérant les processus biologiques du vieillissement. Pour rappel, le vieillissement biologique est la perte progressive de l'intégrité et de la capacité de résilience de nos cellules, tissus et organes qui se produit au fur et à mesure que nous vieillissons. "Le vieillissement biologique résulte de l'accumulation de dommages moléculaires entraînant des changements au niveau cellulaire ou des ‘caractéristiques’ qui compromettent le fonctionnement et nuisent à la santé, entraînant de nombreuses maladies chroniques."

Un vieillissement biologique accéléré chez les personnes victimes de discrimination

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Brain Behavior & Immunity – Health, les chercheurs ont analysé trois mesures de la méthylation de l'ADN, un marqueur qui peut être utilisé pour évaluer les impacts biologiques du stress et de la discrimination, à partir des échantillons de sang de 1.967 adultes. Les participants ont aussi été interrogés sur leur expérience de trois formes de discrimination : quotidienne, majeure et sur le lieu de travail. La discrimination quotidienne fait référence à des cas subtils et mineurs de manque de respect dans la vie de tous les jours, tandis que la discrimination majeure se concentre sur des cas aigus et intenses de discrimination (par exemple, être menacé physiquement). La discrimination sur le lieu de travail comprend des pratiques injustes, des opportunités professionnelles réduites et des sanctions fondées sur l'identité.

Les résultats ont montré que la discrimination était liée à un vieillissement biologique accéléré. Les volontaires ayant fait état d'une plus grande discrimination vieillissaient plus rapidement sur le plan biologique que ceux ayant subi moins de discrimination. La discrimination quotidienne et la discrimination majeure étaient systématiquement associées au vieillissement biologique, tandis que l'exposition à la discrimination sur le lieu de travail était également liée à un vieillissement accéléré, mais son impact était moins important. "La discrimination sur le lieu de travail ne constitue qu'une facette de la vie d'une personne."

Les différences en matière de tabagisme et d’IMC expliquent environ la moitié du lien

Le tabagisme et l'indice de masse corporelle expliquent environ la moitié de l'association observée entre la discrimination et le vieillissement biologique. Ainsi, d'autres réactions de stress à la discrimination, telles que l'augmentation du cortisol et un sommeil insuffisant, contribuent à l'accélération du vieillissement.

D’après les auteurs, le lien entre la discrimination et le vieillissement biologique accéléré varie selon l’ethnie. Les participants noirs ont fait état d'une plus grande discrimination et ont eu tendance à présenter un âge biologique plus élevé et un vieillissement biologique plus rapide. En revanche, les adultes blancs, qui ont signalé moins de discriminations, étaient plus sensibles aux effets de la discrimination lorsqu'ils en étaient victimes, "peut-être en raison d'une exposition moins fréquente et de stratégies d'adaptation moins nombreuses. Ces résultats soulignent l'importance de s'attaquer à toutes les formes de discrimination pour favoriser un vieillissement en bonne santé et promouvoir l'équité en matière de santé", a conclu Adolfo Cuevas, qui a dirigé les travaux.