Allergies : la saison des graminées «est lancée !»

L'ESSENTIEL Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) a alerté que le retour d’un temps ensoleillé et plus chaud cette semaine va entraîner l’émission "des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air."

Le risque d’allergie, qui est déjà au niveau moyen, devrait passer rapidement ces prochains jours au niveau élevé.

Les patients allergiques doivent ainsi suivre leur traitement.

Mauvaise nouvelle pour les personnes allergiques : la saison des pollens de graminées a bien démarré. C’est qu’a signalé le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) ce lundi 6 mai. "Les premiers pollens de graminées sont là depuis plusieurs semaines sur nos capteurs et les concentrations devraient augmenter rapidement et devenir importantes ces prochains jours sur une grande partie du pays", peut-on lire dans son communiqué.

Si les précipitations de fin avril-début mai ont apporté un peu de répit aux patients souffrant d’allergies, elles ont également favorisé la croissance et le développement des graminées. Pour rappel, "les graminées sont les herbacées que l’on voit pousser le long des routes, dans les champs et même parfois sur les ronds-points ! Plusieurs sont très allergisantes comme la fléole, le pâturin, l’ivraie, le dactyle, la fétuque, la flouve, le seigle, l’avoine, le blé…" Les pollens de graminées ont un potentiel allergisant fort provoquant chez les allergiques de nombreux symptômes oculaires, nasaux, et même respiratoires.

Allergies : "des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air"

Avec le retour d'un temps plus chaud et ensoleillé cette semaine de l'Ascension, le risque d'allergie, qui est déjà au niveau moyen, devrait passer rapidement au niveau élevé, ces prochains jours, en raison de l’émission "des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air". D’après les cartes de prévisions des concentrations de pollens de graminées sur la France entière pour les prochains jours, les niveaux de pollens dans l’air sont d’abord élevés dans le sud et l'ouest, avant de toucher tout le pays.

"Jusqu’en août, on devrait retrouver les pollens de graminées présents sur toute la France. Durant cette période, les épisodes de pollution atmosphérique pourront exacerber les symptômes des allergiques. Seules les averses de pluie pourront apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol !", a indiqué le RNSA. Ainsi, les personnes allergiques doivent se préparer à des semaines compliquées et suivre les traitements prescrits par leurs médecins et allergologues.

Les gestes à adopter pendant la période pollinique

Selon l’Assurance maladie, un traitement symptomatique par antihistaminiques ou par corticoïdes est prescrit aux patients pour calmer les manifestations gênantes de l'allergie. Pendant la période pollinique, le ministère de la Santé conseille de :