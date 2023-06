Pollens : la quasi-totalité de la France est en alerte rouge

L'ESSENTIEL La quasi-totalité de la France est placée en alerte élevée d'allergie aux pollens de graminées.

Uniquement le Finistère et l’Ille-et-Vilaine sont en risque moyen.

Plusieurs gestes permettent de réduire le risque de souffrir d'allergies saisonnières.

Il est de plus en plus difficile d’échapper aux pollens de graminées : presque tous départements français ont désormais été placés en alerte rouge par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) en raison de la forte présence de cet allergène dans l’air.

Pollens de graminées : seuls deux départements sont épargnés.

Dans la mise à jour publiée le 1er juin 2023, l’organisation dédiée aux suivis des allergènes prévient que le “risque d'allergie sera élevé pour les pollens de graminées sur toute la France sauf dans quelques départements bretons où il sera de niveau moyen”. Les deux zones épargnées sont le Finistère et l’Ille-et-Vilaine.

Le communiqué ajoute “les belles conditions météorologiques ensoleillées et les températures élevées favoriseront l'émission et la dispersion des pollens de graminées dans l'air”. Les personnes allergiques aux pollens de graminées pourront espérer mieux respirer qu’après les “rares averses” qui viendront “plaquer les pollens au sol”.

“Autour de la Méditerranée, en plus des graminées, on retrouvera des pollens de pariétaires (urticacées) et d'oliviers avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen”, ajoute le document.

En revanche, les éternuements et les yeux qui piquent seront un lointain souvenir pour les individus sensibles aux pollens de chêne ou encore de plantain, oseille et orties (urticacées) : les risques sont faibles pour ces allergènes.

Allergie saisonnière: comment réduire les risques ?

Crise d’éternuements, nez qui gratte ou bouché, yeux rouges ou larmoyants… les épisodes d’allergies saisonnières peuvent être particulièrement gênants. Toutefois, plusieurs gestes aident à réduire les effets du pollen.

Lorsque les taux de pollens sont élevés, les autorités sanitaires conseillent aux personnes allergiques de :

se rincer les cheveux le soir ;

d 'aérer leur logement au moins 10 min par jour : il est préférable de le faire au lever et après le coucher du soleil ;

bannir les facteurs irritants ou allergisants comme le tabac, les produits d’entretien chimiques, les parfums d’intérieur, l’encens… ;

éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposition aux pollens : jardinage, activités sportives, : “en cas de nécessité, privilégiez la fin de journée et le port de lunettes de protection et d’un masque”, précise le ministère de la Santé ;

ne pas faire sécher le linge dehors si le département est classé à risque ;

garder les vitres fermées pendant les trajets en voiture.

Il faut “être encore plus attentif à ces recommandations en cas d’épisodes de pollution atmosphérique”, rappelle le ministère de la Santé.