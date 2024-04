On se sent jeune de plus en plus longtemps !

L'ESSENTIEL Selon une enquête menée auprès de 14.000 personnes, la perception du début du grand âge tend à être "reportée" : les adultes d’aujourd’hui estiment que la vieillesse commence plus tard dans l’existence que leurs pairs ne le pensaient il y a quelques décennies.

Par exemple, lorsque les volontaires nés en 1911 avaient 65 ans, ils fixaient le début de la vieillesse à l'âge de 71 ans en moyenne. Mais quand les participants nés en 1956 avaient eux-mêmes 65 ans, ils ont établi ce seuil de la vieillesse à 74 ans.

L'état de santé peut contribuer aux différences dans cette perception de la vieillesse : les personnes se déclarant davantage seules, en mauvaise santé et plus âgées ont tendance à voir arriver leurs vieux jours plus tôt que les autres.

A partir de quel âge est-on "vieux" ? "L'espérance de vie a augmenté, ce qui pourrait contribuer à un début plus tardif de la vieillesse. En outre, certains aspects de la santé se sont améliorés au fil du temps, de sorte que les personnes d'un certain âge qui étaient considérées comme vieilles dans le passé ne peuvent plus être considérées comme vieilles de nos jours."

D’après une étude publiée dans la revue Psychology and Aging, la perception du début du grand âge tend en effet à être "reportée" : les adultes d’aujourd’hui estiment que la vieillesse commence plus tard dans l’existence que leurs pairs ne le pensaient il y a quelques décennies.

Plus on est né tardivement, plus on estime que la vieillesse commence plus tard

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs des Universités de Stanford (Etats-Unis), de Greifswald (Allemagne) et du Luxembourg ont examiné les données de plus de 14.000 personnes vivant au-delà du Rhin qui ont participé à une étude sur le vieillissement. Les volontaires, nés en 1911 et 1974, ont répondu aux questions de l’enquête jusqu’à huit fois sur une période de 25 ans (1996-2021), alors qu’ils étaient âgés entre 40 et 100 ans. D’autres participants (40 à 85 ans) ont été recrutés tout au long de l'étude, à mesure que les générations d’après entraient dans la quarantaine et la vieillesse. Parmi les questions auxquelles ils devaient répondre figurait notamment : "À quel âge décririez-vous quelqu'un comme vieux ?"

Les chercheurs ont d’abord constaté que plus une personne était née récemment, plus elle avait tendance à considérer que le grand âge commençait plus tard. Par exemple, lorsque les volontaires nés en 1911 avaient 65 ans, ils fixaient le début de la vieillesse à l'âge de 71 ans en moyenne. Mais quand les participants nés en 1956 avaient eux-mêmes 65 ans, ils ont établi ce seuil de la vieillesse à 74 ans, soit trois ans plus tard. A noter toutefois que cette "tendance à reporter la vieillesse n'est pas linéaire" et "a ralenti ces dernières années", peut-on lire dans un communiqué.

Autre enseignement, sans grande surprise, notre perception de la vieillesse change à mesure... qu’on vieillit : plus on avance en âge, plus on repousse le moment où l’on se dit "Ah c’est le début de la vieillesse". Ainsi, à l'âge de 64 ans, le participant moyen déclare que le grand âge démarrait à 74,7 ; à 74 ans, il se dit que c’est à 76,8, etc. En moyenne, selon les chercheurs, "l'apparition 'perçue' de la vieillesse a augmenté d'environ un an pour tous les quatre à cinq ans de vieillissement réel".

L’impact négatif de l’état de santé sur la perception de la vieillesse

Dans le détail, l’équipe de scientifiques a aussi examiné comment les caractéristiques individuelles telles que le sexe et l'état de santé peuvent contribuer aux différences dans cette perception de la vieillesse. Résultat, les femmes estiment que celle-ci commence deux ans plus tard que les hommes, tandis que les personnes se déclarant davantage seules, en mauvaise santé et plus âgées ont tendance à voir arriver leurs vieux jours plus vite que les autres.

Cette étude "peut avoir des implications sur le moment et la façon dont les gens se préparent à leur propre vieillissement, ainsi que sur la manière dont ils perçoivent les personnes âgées en général", concluent les auteurs. Cela dit, "il n'est pas clair dans quelle mesure cette tendance à reporter la vieillesse reflète une tendance à des opinions plus positives sur les seniors et le vieillissement, ou plutôt le contraire : peut-être que le début de la vieillesse est reporté parce que les gens considèrent que le fait d'être vieux est un état indésirable..."