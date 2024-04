Le Xanax augmenterait la sensibilité aux opioïdes chez l’adolescent

L'ESSENTIEL Très couramment utilisé dans le monde entier, le Xanax pourrait majorer la sensibilité aux opioïdes chez les adolescents.

Cet effet a été observé sur des souris à court et à long terme.

Aux Etats-Unis, près de 700.000 personnes sont mortes d'une overdose d'opioïdes en 25 ans.

L'exposition au Xanax chez les 12-18 ans pourrait faire croitre leur sensitivité neurobiologique aux opioïdes, d’après une nouvelle recherche.

"Dans notre laboratoire, nous étudions les effets de l'exposition aux psychotropes et au stress à un stade précoce de la vie", a déclaré l'autrice de l'étude, Astrid M. Cardona-Acosta, de l'université A&M du Texas.

"Nous nous sommes particulièrement intéressés ici aux effets de l'alprazolam (Xanax) en raison de son taux élevé de prescription dans la population générale et de sa popularité chez les adolescents en quête d’un usage récréatif. Le Xanax est aujourd’hui consommé dans le monde entier", rappelle-t-elle.

Sensibilité aux opioïdes : le Xanax a des effets à long terme

Son équipe a eu recours à des souris pour mener à bien les expériences. Le Xanax leur a été administré à des doses de 0,5 mg/kg et de 1,0 mg/kg une fois par jour pendant 14 jours consécutifs. Un groupe témoin a reçu une solution qui reproduisait la procédure d'administration, mais sans le médicament actif.

Les résultats ont montré que les souris traitées au Xanax développaient une forte préférence pour les environnements associés à des doses de morphine, un opioïde bien connu. Cet effet était évident non seulement à court terme, soit 24 heures après la dernière exposition au Xanax, mais aussi à long terme, soit un mois après l'exposition.

"En bref, notre découverte la plus surprenante est que l'augmentation de la sensibilité à des doses relativement faibles d'opiacés (dans ce cas, la morphine) était toujours présente un mois après la dernière expérience avec le Xanax", a déclaré Cardona-Acosta.

"La principale conclusion de l'étude que nous avons publiée est que la consommation de drogues pendant les périodes sensibles du développement, comme l'adolescence, peut avoir des conséquences négatives à long terme", poursuit la chercheuse.

"Dans le cas présent, il s'agit d'une sensibilité accrue aux opiacés. En outre, notre étude devrait sensibiliser aux dangers potentiels de la consommation à long terme de certaines drogues pendant les périodes où le cerveau est encore en pleine maturation", termine-t-elle.

Crise des opioïdes : qu’en est-il en France et aux Etats-Unis ?

Aux Etats-Unis, près de 700.000 personnes sont mortes d'une overdose d'opioïdes en 25 ans– des chiffres qui n'incluent pas celles qui ont basculé dans les drogues dures.

Une situation sans commune mesure avec ce qui se passe en France, où la législation empêche notamment de faire de la publicité pour les médicaments. Néanmoins, les autorités sanitaires observent une évolution similaire : selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), entre 2000 et 2017, le pays est passé de 15 à 40 hospitalisations pour consommation d'opioïdes par million d'habitants, et le nombre de décès pour overdose a plus que doublé sur la même période.