Chirurgie mammaire : quelles sont les tendances actuelles ?

L'ESSENTIEL Toutes les interventions mammaires affichent une croissance notable en France.

"Nous constatons assez facilement que la demande en France n’est pas la même en fonction des régions", indique le docteur Jean-Luc Jauffret, président de la SOFCEP et chirurgien plasticien à Marseille.

"Actuellement, nous observons aussi une demande de plus en plus fréquente d’ablation d’anciens implants", ajoute-t-il.

Lors d’une conférence de la presse de la Société Française des Chirurgiens Esthétiques et Plasticiens (SOFCEP), un point a été fait sur la chirurgie mammaire.

"La demande en matière de chirurgie mammaire évolue en fonction des modes et du type de silhouette mise en avant sur les podiums, dans les magazines et sur les réseaux sociaux", indique d’abord le docteur Jean-Luc Jauffret, président de la SOFCEP et chirurgien plasticien à Marseille.

"Schématiquement, nous pouvons opposer trois types de demandes en chirurgie esthétique du sein : la réduction mammaire pour seins trop volumineux, l’augmentation mammaire pour seins trop petits et la chirurgie du sein ptosé ou tombant que l’on appelle aussi lifting du sein", explique-t-il.

"Il existe également des demandes moins fréquentes qui concernent les asymétries mammaires ou des malformations", ajoute-t-il.

"L'augmentation mammaire reste l'intervention chirurgicale la plus courante"

En 2022, avec plus de 4,4 millions d'interventions sur le sein et une augmentation de 25 %, toutes les interventions mammaires affichent une croissance notable par rapport à 2021. L'augmentation mammaire reste l'intervention chirurgicale la plus courante chez les femmes, avec 2,2 millions de cas et une augmentation significative de 29 % par rapport à 2021. La plupart des augmentations mammaires, soit 54,6 % du total, sont réalisées par les 18-34 ans.

"Nous constatons assez facilement que la demande en France n’est pas la même en fonction des régions. Dans le sud du pays, nous avons souvent une demande de seins plus volumineux, plus visibles et facilement remarquables, ce qui nécessite des implants plus gros. Ailleurs, les patientes privilégient un résultat le plus naturel possible", précise Jean-Luc Jauffret.

"Une demande plus fréquente d’ablation d’anciens implants mammaires"

"Actuellement, nous observons aussi une demande de plus en plus fréquente d’ablation d’anciens implants. Il s’agit donc pour ces femmes d’un retour au naturel après des années passées avec un corps étranger. Peut-être le début d’une nouvelle tendance ?", s’interroge le spécialiste.

"Le recul sur les implants mammaires en silicone est aujourd’hui de plus de 60 ans, ce qui permet d’être rassurant sur la fiabilité de cette technique", estime-t-il par ailleurs.

Depuis quelques mois, les chirurgiens français ont l’obligation de renseigner toute intervention concernant un implant mammaire dans un registre, ce qui permet désormais de mieux de suivre les femmes concernées. "C’est contraignant mais nécessaire pour rassurer les patientes et faire des statistiques fiables", conclut Jean-Luc Jauffret.