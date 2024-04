Manger de la junk food à l’adolescence peut causer des troubles de la mémoire

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, suivre un régime riche en malbouffe à l'adolescence peut perturber la capacité de mémoire pendant une longue période.

Ces conclusions ont été tirées après une expérience sur de jeunes rats.

Les chercheurs font des recherches supplémentaires pour trouver un moyen efficace d'inverser les dommages d'une alimentation malsaine sur le cerveau.

Burgers, hot-dogs, gâteaux, glaces, frites, pizzas, bonbons… Ces aliments, adorés des adolescents, peuvent causer des dommages à long terme à leur jeune cerveau. Une étude, menée sur des rats par des chercheurs de l’université de Californie du Sud (USC), révèle qu'avoir un régime riche en graisses et en sucre pendant l’adolescence augmente le risque d’avoir des troubles de la mémoire sur le long terme.

L'étude va paraître dans le numéro de mai de la revue Brain, Behavior, and Immunity.

Malbouffe : des troubles de la mémoire chez les jeunes rats

De précédentes recherches ont mis en évidence un lien entre une alimentation déséquilibrée et la maladie d'Alzheimer. L’équipe de l’USC a ainsi voulu vérifier les conséquences de la junk food sur le cerveau en plein développement des adolescents. Elle a pour cela réuni de jeunes rats. La moitié d’entre eux était nourrie avec des aliments riches en graisses et en sucre, l’autre suivait un régime sain.

Les chercheurs ont mesuré les niveaux d'acétylcholine (neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le système nerveux central ou périphérique) des rougeurs et analysé leurs réponses cérébrales à certaines tâches conçues pour tester leur mémoire.

Par exemple, pour l’une des épreuves, les rats devaient explorer de nouveaux objets à différents endroits. Quelques jours plus tard, ils étaient placés dans une scène presque identique, à l'exception de l'ajout d'un nouvel objet.

Résultat : les rats nourris avec de la malbouffe avaient des difficultés à se rappeler quel objet ils avaient vu précédemment alors que ceux du groupe témoin montraient une certaine familiarité.

L’équipe a aussi examiné le cerveau des animaux post mortem à la recherche de signes de perturbation des niveaux d’acétylcholine.

"La signalisation par l'acétylcholine est un mécanisme qui aide à coder et à se souvenir de ces événements, analogue à la "mémoire épisodique" chez les humains, qui nous permet de nous souvenir des événements de notre passé", explique l'auteure principale Anna Hayes dans un communiqué. "Ce signal ne semble pas se produire chez les animaux qui ont grandi avec un régime gras et sucré."

Cerveau et ado : il faut privilégier une alimentation saine

Pour les chercheurs, leurs résultats montrent l'importance d’avoir une alimentation saine, variée et équilibrée à l’adolescence, période importante pour le développement du cerveau.

"Je ne sais pas comment dire cela sans ressembler à Cassandra (personnage de la mythologie grecque ayant le don de prophétie, mais ne pouvant convaincre personne de la véracité de ses prédictions, NDLR) et sembler pessimiste, prévient l’auteur Scott Kanoski, mais malheureusement, certaines choses qui peuvent être plus facilement réversibles si elles se déroulent à l'âge adulte, le sont moins lorsqu'elles se produisent pendant l'enfance."

Il y a toutefois une bonne nouvelle parmi les données de cette recherche. D’autres tests de l’étude ont montré que les dommages à la mémoire chez les rats élevés avec un régime déséquilibré peuvent être inversés avec des médicaments qui induisent la libération d'acétylcholine comme le PNU-282987 et le carbachol. Néanmoins, ces traitements devaient être administrés directement dans l’hippocampe. Ainsi, pour l’équipe, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre le lien entre la junk food et les troubles de la mémoire et découvrir comment inverser les dommages au cerveau efficacement.