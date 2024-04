Rosacée : les conseils d’une dermato pour la réduire

L'ESSENTIEL La rosacée est une maladie de la peau qui touche les petits vaisseaux sanguins du visage et se caractérise par des rougeurs, de la couperose et des lésions cutanées.

Selon l’Assurance maladie, la rosacée touche surtout les personnes âgées de 30 à 60 ans et les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes.

Certains facteurs peuvent favoriser son développement : consommation d’alcool, fièvre, changements thermiques brusques, etc.

2 à 3 % des adultes sont concernés par la rosacée, selon l’Assurance Maladie. Cette maladie de la peau touche les petits vaisseaux sanguins du visage et se caractérise par des rougeurs, de la couperose, c’est-à-dire une dilatation anormale et permanente de petits vaisseaux sanguins, et des lésions cutanées. Dr Lycia Thornburg fait le point sur cette pathologie cutanée.

Rosacée : bien choisir ses produits de soins du visage

"De nombreux facteurs peuvent aggraver les symptômes ou provoquer une poussée, explique le Dr Lycia Thornburg, dermatologue, dans un communiqué de l’American Academy of Dermatology. Il est possible de contrôler votre rosacée, et même d'éviter qu'elle ne s'aggrave en reconnaissant et en évitant ces facteurs, allant de l'alcool au soleil, en passant par les produits de soins de la peau.”

Le premier conseil de la dermatologue est de choisir de bons produits pour le visage, notamment ceux où il est indiqué qu’ils ne sont pas comédogènes, c’est-à-dire qu'ils ne favorisent pas l’apparition de boutons.

Certains ingrédients sont aussi à fuir : l’alcool, le parfum, l'acide glycolique, l'acide lactique ou encore l'urée. De plus, avant d’appliquer une crème ou un soin sur votre visage, le Dr Lycia Thornburg vous recommande de tester le produit pendant dix jours sur une petite zone de votre bras. Si la peau reste claire, il n’y a pas de problème et vous pouvez utiliser la crème sur le visage.

Côté hygiène, la dermatologue conseille deux nettoyages par jour, même si la peau est irritée. Mais attention, il faut y aller doucement, sans frotter - les exfoliants et les éponges sont à éviter. Elle recommande également de sécher doucement le visage.

Ensuite, toujours hydrater la peau ! Et ce, même si elle est grasse. Pour le maquillage, choisissez des produits de qualité et, s’il y a du soleil, protégez vous : ombre et crème solaire sont nécessaires, avec un indice de haute protection, c'est-à-dire 30 ou 50, et, de préférence, un filtre solaire minéral (comme de l'oxyde de zinc ou de titane).

Rosacée : consulter un dermatologue en cas de doute

D’autres facteurs peuvent favoriser le développement de la rosacée comme l’exposition au soleil, les acariens, les exercices physiques intenses qui échauffent le corps, les températures basses ou élevées, les changements thermiques brusques (du froid au chaud en particulier), la fièvre, la consommation d’alcool, etc.

"Si vous ne parvenez pas à traiter vos symptômes en modifiant vos soins de peau, un dermatologue pourra élaborer un plan de traitement personnalisé, assure le Dr Lycia Thornburg. Il existe de nombreux facteurs à prendre en compte lors du traitement de la rosacée, y compris la possibilité qu'il ne s'agisse pas d'une rosacée."

N’hésitez pas à consulter, car la rosacée peut provoquer des symptômes plus graves comme :

des gonflements ;

la peau qui pique, qui brûle ou qui est grasse ;

les vaisseaux sanguins éclatés ;

des poussées acnéiques.

