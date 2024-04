Accouchement traumatique : une IA aide à repérer les TSPT chez les mamans

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un outil d’intelligence artificielle (IA) capable d’identifier les femmes atteintes de TSPT lié à un accouchement traumatique.

Les chercheurs ont utilisé un modèle OpenAI, connu sous le nom de text-embeddings-ada-002, qui a converti les récits d’accouchement des femmes pour que l’IA les analyse.

À terme, cela pourrait permettre de dépister plus rapidement les femmes à risque de TSPT lié à un accouchement traumatique.

25 à 34 % des femmes décrivent leur accouchement comme traumatique, selon la Prevention and Treatment of Traumatic Childbirth (PATTCH). Cela signifie que la naissance de l'enfant s’est transformée en une épreuve très difficile - en raison de différentes causes : douleurs, césarienne d'urgence, détresse fœtale, violences gynécologiques, impression de frôler la mort, etc. - et que les mamans en gardent des séquelles importantes.

Ces femmes peuvent par exemple développer des troubles du stress post-traumatique (TSPT). Le centre hospitalier universitaire de Reims estime que 3 à 6 % des mères en sont touchées après leur accouchement. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Scientific Reports, des chercheurs ont donc mis au point un outil d’intelligence artificielle (IA) capable d’identifier les femmes souffrant d'un TSPT lié à un accouchement traumatique.

Une IA pour diagnostiquer le trouble de stress post-traumatique lié à l'accouchement

“L'évaluation actuelle du TSPT lié à un accouchement traumatique repose actuellement sur une évaluation clinique approfondie”, explique Sharon Dekel, auteure de cette étude, dans un communiqué. Un processus trop long qui ne répond pas au besoin urgent des femmes. L’IA pourrait donc être une stratégie rapide et, selon les auteurs, peu coûteuse pour poser un diagnostic.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont utilisé 1.295 courts récits d'accouchement, racontés par des femmes atteintes ou non de troubles de stress post-traumatique lié à l'accouchement (CB-PTSD).

Ensuite, un modèle OpenAI connu sous le nom de text-embeddings-ada-002 a converti ces données narratives pour que l’algorithme d'apprentissage automatique, l’IA développé par l'équipe de chercheurs, puisse identifier les femmes atteintes de CB-PTSD.

TSPT : mieux dépister les mamans à risque de suicide

Résultats : l’IA a identifié les femmes atteintes d'un trouble de stress post-traumatique liée à l'accouchement avec 85 % de réussite, et celles qui n’en étaient pas atteintes avec 75 % d’exactitude.

"Le modèle que nous avons développé pourrait peut-être améliorer l’accessibilité au dépistage et au diagnostic du CB-PTSD en s’intégrant parfaitement aux soins obstétricaux de routine", indique Sharon Dekel.

Dépister en amont les femmes pouvant être atteintes d'un trouble de stress post-traumatique après leur accouchement pourrait avoir des conséquences importantes et salvatrices. En effet, selon une enquête de Santé publique France réalisée publiée en 2021, le suicide est, après les problèmes cardiaques, la deuxième cause de mortalité maternelle. Sur les 262 décès maternels (jusqu'à un an après l'accouchement) identifiés entre 2013 et 2015 en France, 13,4 % sont causés par des suicides.