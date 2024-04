Mon Parcours Handicap : une nouvelle rubrique pour prévenir les violences

L'ESSENTIEL Les personnes en situation de handicap ont plus de risque d’être victimes de violences physiques, sexuelles et verbales (source : Insee 2021).

Le site officiel Mon Parcours Handicap lance une nouvelle rubrique intitulée « Prévention des violences ».

La nouvelle rubrique présente des dispositifs concrets pour agir contre toutes les formes de violence envers les personnes en situation de handicap.

Une étude de l’Insee de 2021 a révélé que les adultes en situation de handicap sont plus souvent victimes de violences physiques, sexuelles et verbales : 7,3 % ont subi des violences physiques ou sexuelles, autant ont été exposés à des menaces et 15,3 % à des injures, contre respectivement 5,1 %, 5,8 % et 14,1 % parmi le reste de la population. Pour lutter contre cette situation alarmante, le site Mon Parcours Handicap s’est doté de la rubrique "Prévention des violences".

Handicap : une rubrique pour lutter contre les violences

La rubrique "Prévention des violences" du site du Service public dédié à l’autonomie a été lancée en lien avec la Stratégie nationale de lutte contre les maltraitances. Son objectif est de sensibiliser les professionnels de santé, les aidants et les personnes en situation de handicap à ce risque ainsi que de les aider à identifier et à signaler les violences.

La rubrique rassemble des ressources utiles aux témoins et victimes de violences : numéros de téléphone, plateformes d’écoute, sites internet ou associations… Elle précise aussi les bons réflexes à adopter face à une situation d’urgence, que l’on soit témoin ou victime.

Par ailleurs, elle met en avant des acteurs et dispositifs clés pour :

obtenir une aide juridique, comprenant la mise en contact gratuite avec des professionnels : avocats et juristes ;

bénéficier d’une aide médicale et/ou d’un soutien psychologique ;

signaler des violences en ligne et du cyberharcèlement ;

être accompagné face à des violences conjugales ou sexuelles, notamment par les centres ressources INTIMAGIR qui peuvent accompagner et orienter vers les professionnels compétents.

Une rubrique co-construite avec des personnes en situation de handicap

La conception de "Prévention des violences" a été initiée par le Secrétariat général du Comité Interministériel du Handicap (CIH) et vient compléter la rubrique "Vie intime, consentement et parentalité" mise en ligne en 2023. "Cette rubrique a été construite en collaboration avec des représentants de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), des Agences régionales de santé, des Centres Ressources INTIMAGIR, du Planning familial, du dispositif Handigynéco, de l’association des accidentés de la vie (FNATH), de l’association francophone des femmes autistes (AFFA), de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), de l'association Les Ami(e)s de Romy, ensemble pour protéger nos enfants contre les violences sexuelles…", précise le communiqué.

Des personnes en situation de handicap, issues de la communauté du site, ont été également associées à la conception de ses contenus.

"La prévention des violences, quelles qu’elles soient, est essentielle. Dès lors que l’on subit une violence, cela impacte notre intégrité et notre développement personnel. Toutes les violences créent des traumatismes et laissent des séquelles : anxiété, phobies sociales, problèmes de sommeil, hypervigilance ; l’ensemble des symptômes d’un état de stress post-traumatique. Il est primordial d’agir en amont de ces violences", rappelle Marie Rabatel, experte Violences et Handicap auprès du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques lors du lancement de la nouvelle rubrique.