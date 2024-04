Schizophrénie : les probiotiques et la vitamine D seraient bénéfiques pour les patients

L'ESSENTIEL La schizophrénie se traduit par des difficultés cognitives, plus précisément une désorganisation globale de la pensée associée à des troubles de la mémoire, de l’attention ou du raisonnement.

Dans une étude, une supplémentation de probiotiques et de 400 UI de vitamine D par jour, pendant 12 semaines, a amélioré les fonctions cognitives des participants atteints de cette maladie psychiatrique.

Selon les auteurs, les probiotiques pourraient "traiter les troubles mentaux en régulant le microbiote intestinal".

En France, 600.000 personnes sont atteintes de schizophrénie. Pour rappel, cette maladie psychiatrique, qui débute généralement chez les adolescents ou les jeunes adules, se caractérise par des symptômes très variables. Selon l’Inserm, les plus impressionnants sont les délires et les hallucinations, mais les plus invalidants sont l’isolement sociale et relationnel ainsi que les difficultés cognitives. Ces symptômes dits « dissociatifs » correspondent à une désorganisation globale de la pensée (par exemple un discours confus ou non pertinent) associée à des troubles de la mémoire, de l’attention ou du raisonnement, "ce qui peut être source d’un handicap majeur dans la vie quotidienne."

Une supplémentation de probiotiques et de 400 UI de vitamine D par jour durant 12 semaines

Récemment, des chercheurs de l’université des sciences de la protection sociale et de la réadaptation (Iran) ont révélé que la co-administration de probiotiques et de vitamine D était bénéfique pour la santé cognitive des patients schizophrènes. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recruté 70 adultes atteints de schizophrénie. Les participants ont été répartis au hasard en deux groupes. Le premier groupe a dû prendre un placebo, tandis que le deuxième groupe s’est vu administrer une supplémentation de probiotiques et de 400 UI de vitamine D par jour pendant 12 semaines. La gravité de la pathologie et les fonctions cognitives ont été évaluées à l’aide de tests appelés "échelle du syndrome positif et négatif (PANSS)" et "évaluation cognitive de Montréal (MoCA) en 30 points".

Plus de patients schizophrènes présentaient une cognition normale après l’intervention

Selon les résultats, publiés dans la revue Neuropsychopharmacology Reports, le score MoCA a augmenté de 1,96 unités dans le groupe ayant pris des probiotiques et de la vitamine D par rapport au groupe placebo. En outre, le pourcentage de patients présentant des scores MoCA de 26 ou plus, c’est-à-dire indiquant une cognition normale, a augmenté de manière significative dans le groupe d'intervention. En ce qui concerne les scores PANSS, les différences entre les groupes n’étaient pas significatives, d’après les auteurs. "Les probiotiques pourraient constituer une nouvelle façon de traiter les troubles mentaux en régulant le microbiote intestinal", a déclaré Gita Sadighi, auteur principal des travaux.