JO de Paris : la Seine serait encore dangereuse pour les athlètes !

L'ESSENTIEL L'association Surfrider a publié une lettre ouverte exprimant son inquiétude quant à la pollution de la Seine qui accueillera plusieurs athlètes dans 110 jours.

"Sur 14 prélèvements, réalisés aussi bien à la suite de fortes pluies que par des journées ensoleillées, seul un a permis à notre équipe de conclure à une qualité ne serait-ce que satisfaisante de l’eau de la Seine à cet endroit donné." déclare l'association.

Les dits prélèvements permettent de connaitre la concentration de deux bactéries (E. coli et entérocoques) indicatrices d'une "pollution d'origine fécale".

Surfrider, en tant que seule association travaillant à l'échelle européenne sur la qualité de l'eau et la santé des usagers, a mené des prélèvements minutieux dans la Seine au Pont de l’Alma et au Pont Alexandre III, lieux des épreuves olympiques. Les résultats ont révélé une préoccupation majeure : une contamination bactériologique menace la sécurité des athlètes et des courageux usagers souhaitant se rafraîchir dans les eaux de la Seine.

Des risques sanitaires préoccupants

Les prélèvements bi-mensuels effectués dans la Seine ont mis en évidence des concentrations élevées en E. coli et en entérocoques, bactéries indicatives d'une pollution d'origine fécale. Sur les 14 échantillons analysés, un seul présentait une qualité d'eau satisfaisante, soulignant l'urgence d'actions pour rendre la Seine baignable et sûre pour tous. L'approche des Jeux Olympiques agite légitimement les craintes quant à la santé des athlètes et des visiteurs.

Appel à la transparence et à l'action

Face à ces constats, l’association Surfrider en appelle à la ville de Paris et à la région Île de France pour fournir des informations claires et garantir l'accès aux sites de prélèvements pendant la période des JO. La poursuite du suivi de la qualité de l'eau est essentielle pour protéger la santé des athlètes et des usagers, nécessitant une réponse coordonnée et efficace pour résoudre cette situation critique dans les délais impartis.

Des défis à relever pour garantir la sécurité des Jeux

À quelques semaines du lancement des Jeux Olympiques 2024, les interrogations persistent sur la capacité des autorités à respecter les normes sanitaires et à assurer la sécurité des participants. Surfrider exprime une réelle inquiétude quant à la faisabilité des mesures envisagées pour rendre la Seine propre à la baignade. Il est impératif d'agir rapidement et efficacement pour éviter tout risque pour la santé publique lors de cet événement majeur : “Si nous avons, jusqu’à présent, assuré un suivi minutieux de la qualité de l’eau de la Seine, cela ne sera malheureusement plus possible d’ici quelques semaines en raison de la fermeture des quais. Il sera donc impossible à l’équipe de Surfrider de poursuivre les prélèvements.

Par le biais de notre lettre ouverte, nous demandons que nous soit permis l’accès aux sites de prélèvements pendant toute la durée des JOP de Paris. Cela nous permettrait de poursuivre notre suivi de la qualité de l’eau de la Seine et de nous assurer ainsi de la santé des athlètes.” précise-t-elle dans un communiqué.