Envie d’uriner fréquente : les exercices du plancher pelvien aident aussi les hommes

L'ESSENTIEL Une étude montre que combiner des exercices du plancher pelvien avec une thérapie comportementale serait plus efficace est bénéfique pour les hommes souffrant d'envies fréquentes d'uriner.

Ces deux éléments aidaient à réduire les symptômes des patients et amélioraient leur qualité de vie.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les données.

Le plancher pelvien est un groupe de muscles qui se situe à la base du bassin. Son rôle est de soutenir les organes comme la vessie et le rectum. Les femmes qui viennent d’accoucher en entendent beaucoup parler, au moment de leur rééducation périnéale. Mais, on oublie souvent que les hommes en ont aussi. Il joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la prévention des troubles urinaires masculins.

Une étude allemande, présentée lors du congrès de l’Association européenne d’urologie qui se tient jusqu’au 8 avril à Paris, assure que combiner des exercices du plancher pelvien avec une thérapie comportementale serait plus efficace que les traitements médicaux actuels pour les hommes ayant des envies fréquentes d'uriner.

Miction fréquente chez l’homme : des exercices pelviens et une thérapie comportementale réduisent les troubles

Pour ces travaux, les chercheurs ont recruté 237 hommes ayant des troubles urinaires. La moitié d’entre eux recevaient des soins médicaux traditionnels. L'autre moitié avait accès à une application proposant une thérapie comportementale visant à augmenter la capacité de la vessie ainsi que des exercices pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Tous les participants devaient par ailleurs tenir un journal sur leurs mictions et remplir des questionnaires sur la gravité de leurs symptômes et leur qualité de vie globale.

Après 12 semaines, les résultats montrent des améliorations significatives des symptômes et des mesures de la qualité de vie des volontaires ayant suivi la thérapie et le programme d’exercice proposé via l’application Kranus Lutera. Les membres de ce groupe affichaient une réduction du score de symptômes de 7 points. Le niveau de gêne occasionnée par les troubles diminuait pour sa part de 18 points.

Par ailleurs, l’équipe a comparé les données des patients dont les symptômes étaient dus à une vessie hyperactive avec ceux souffrant d'une hypertrophie de la prostate. Elle a constaté que les deux groupes bénéficiaient de la thérapie. Cependant, elle précise qu’elle n’a pas encore comparé l’effet du traitement sur différentes formes de troubles de la vidange vésicale.

Exercices pelviens et troubles urinaires : des recherches supplémentaires nécessaires

"De nombreux hommes souffrant de troubles de la vidange vésicale vieillissent et souffrent d'autres problèmes de santé qui nécessitent des traitements médicamenteux. Les médicaments limités dont nous disposons ne conviennent pas à ces patients en raison de leurs effets secondaires. Pour les personnes présentant des symptômes urinaires légers à modérés, cette thérapie numérique est sans effets secondaires et améliore les symptômes d’une ampleur jamais vue auparavant. Le simple fait de renforcer le plancher pelvien fait toute la différence, c'est une évidence", assure le professeur Christian Gratzke, de l’hôpital universitaire de Fribourg en Allemagne, qui a co-dirigé l’essai, dans un communiqué.

"Nous avons maintenant besoin d’un essai plus vaste examinant l’effet à long terme de cette thérapie basée sur une application après 12 semaines pour différentes formes de troubles de la vidange vésicale. S’il est proposé à grande échelle, ce traitement pourrait radicalement changer la pratique clinique et soulager les symptômes sans exposer les patients aux médicaments. Nous pourrions éviter de nombreuses ordonnances inutiles pour des médicaments qui, en général, ne présentent que peu d’avantages", ajoute Jean-Nicolas Cornu, professeur d'urologie à l'hôpital Charles Nicolle en France et membre du bureau du congrès scientifique de l'European Association of Urology.