Ces horaires de travail pendant votre jeunesse peuvent détériorer votre état de santé plus tard

L'ESSENTIEL Le fait d'avoir des horaires de travail irréguliers entre 22 et 49 ans est associé de manière significative à une mauvaise santé.

Travailler en dehors des heures classiques de bureau est aussi lié à un moins grand nombre d'heures de sommeil par jour, à une mauvaise qualité de sommeil et à des fonctions physiques et mentales plus faibles plus tard.

En outre, le risque de présenter des symptômes dépressifs à l'âge de 50 ans est plus élevé pour ces travailleurs.

Les récentes transformations du marché du travail dues aux progrès numériques et technologiques, ainsi que l'essor de l'économie des services depuis les années 1980, ont soumis davantage de travailleurs à des conditions précaires, telles que des horaires de travail irréguliers et de faibles salaires, ce qui menace leur bien-être économique et leur santé. Dans une nouvelle étude, Wen-Jui Han, chercheur de l'université de New York (États-Unis), a voulu mieux comprendre comment les conditions de travail tout au long de notre vie professionnelle peuvent influencer notre santé à l'âge de 50 ans, "en accordant une attention particulière au rôle modérateur de la position sociale."

Sommeil, dépression : les horaires de travail irréguliers nuisent à la santé physique et mentale

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue Plos One, le scientifique a utilisé les données d’une cohorte nationale, qui compte 7.336 participants. Les personnes ont été recrutées à l’âge de 22 ans et suivis pendant 30 ans afin d’évaluer la qualité de leur sommeil, leurs fonctions physiques et mentales, leur probabilité de se déclarer en mauvaise santé et de présenter des symptômes dépressifs à l'âge de 50 ans. D’après les données, environ un quart des volontaires avaient des horaires classiques et stables et un autre tiers avaient essentiellement des heures de bureau. Près de 17 % des participants ont commencé par avoir des horaires normaux durant la vingtaine, avant de passer à des "schémas de travail volatils", c’est-à-dire une combinaison d'horaires du soir, de nuit et variables.

Les résultats ont montré que les personnes travaillant en dehors du créneau 9 heures/17 heures présentaient une mauvaise santé, dormaient moins, avaient un sommeil de moins bonne qualité et étaient plus susceptibles de signaler des symptômes dépressifs à l'âge de 50 ans. Selon les observations du chercheur, la position sociale joue un rôle important dans ces conséquences néfastes pour la santé. "Par exemple, les hommes noirs n'ayant pas terminé leurs études secondaires étaient les plus susceptibles de se déclarer en mauvaise santé à l'âge de 50 ans s'ils avaient des horaires de travail irréguliers entre les âges de 22 et 49 ans. En comparaison, les hommes blancs titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme supérieur étaient les moins susceptibles de se déclarer en mauvaise santé s'ils avaient des horaires classiques et stables", peut-on lire dans les travaux.

"Le travail est aujourd'hui devenu un facteur de vulnérabilité pour une vie saine"

Wen-Jui Han a rappelé que les horaires de travail irréguliers étaient associés à un sommeil insuffisant, à la fatigue physique et à l'épuisement émotionnel. Il a ajouté que les effets positifs et négatifs des horaires de travail sur la santé pouvaient s'accumuler tout au long de la vie, tout en soulignant comment les modèles d'emploi peuvent contribuer aux inégalités en matière de santé. "Le travail, qui est censé nous apporter des ressources pour nous aider à mener une vie décente, est aujourd'hui devenu un facteur de vulnérabilité pour une vie saine en raison de la précarité croissante de nos conditions de travail dans cette société de plus en plus inégalitaire", a-t-il conclu.