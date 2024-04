La grossesse accélère-t-elle le vieillissement ?

L'ESSENTIEL Au cours de la grossesse, l’âge biologique augmente d’environ deux ans chez les femmes enceintes.

Trois mois après l’accouchement, une diminution, "allant jusqu'à huit ans pour certaines personnes", de l’âge biologique maternel est observée.

Un déclin plus marqué est constaté chez les patientes allaitantes et ne présentant pas de surpoids.

"Il est bien établi que l'état de grossesse impose un stress physiologique considérable chez la future mère. Sur la base de cette observation, il a été proposé que la grossesse constitue un défi naturel susceptible de révéler des vulnérabilités latentes liées au stress et présentant un intérêt pour le risque de futures maladies. Toutefois, il n'existe actuellement aucun biomarqueur du bilan physiologique global imposé par la grossesse", ont écrit des chercheurs américains et allemands dans une étude publiée dans la revue Cell Metabolism.

Post-partum : une baisse plus marquée de l'âge biologique chez les femmes allaitantes et sans surpoids

Ainsi, ces derniers ont prélevé des échantillons de sang auprès de 119 femmes enceintes au début, au milieu et en fin de grossesse ainsi que trois mois après l’accouchement pour 68 patientes. À partir de ces données, les scientifiques ont généré des estimations du vieillissement biologique en utilisant des "horloges épigénétiques" basées sur la méthylation de l'ADN (DNAm). Ensuite, ils ont utilisé des "modèles additifs généralisés", ajustés en fonction de l’âge, l’éducation, les revenus et l’origine ethnique de la mère, pour déterminer si le stade de la grossesse est associé à un vieillissement biologique accéléré et si ces effets sont inversés après l'accouchement. Étant donné que certaines caractéristiques maternelles peuvent encore accroître la charge physiologique imposée par la grossesse, l’équipe a aussi examiné si l’indice de masse corporelle maternel avant la grossesse était associé à des mesures du vieillissement biologique.

D’après les résultats, du début à la fin de la grossesse, l'âge biologique des participantes a augmenté d'environ deux ans, ce qui suggère que la grossesse accélère le vieillissement. Cependant, lorsque les auteurs ont analysé l'âge biologique des mêmes femmes trois mois plus tard, ils ont observé une diminution "remarquablement importante de l'âge biologique, allant jusqu'à huit ans pour certaines personnes." Autre constat : l’IMC de la mère avant la grossesse avait un impact négatif sur cet effet de récupération, entraînant des estimations plus élevées de l'âge biologique dans le post-partum. En revanche, l'allaitement a entraîné un déclin plus marqué de l'âge biologique maternel entre la grossesse et les trois mois suivant l'accouchement.

"Nous ne savons pas si ces effets s'accumulent au cours des grossesses successives"

Selon les chercheurs, ces résultats devraient faire l’objet de recherches plus approfondies. "Nous ne savons pas si l'effet de récupération post-partum est pertinent pour les résultats de santé maternelle à court ou à long terme et si ces effets s'accumulent au cours des grossesses successives. De même, nous ne savons pas si la diminution de l'âge biologique après l'accouchement correspond simplement à un retour à l'âge biologique d'avant la grossesse ou si la grossesse peut avoir un effet de rajeunissement", a déclaré Kieran O'Donnell, co-auteur des travaux.