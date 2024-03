Les conseils d'une médecin pour manger vos restes sans risque !

L'ESSENTIEL Les restes alimentaires doivent être mis au réfrigérateur dans les deux heures maximum.

La température du réfrigérateur doit être comprise entre 0 et 5°C.

Les restes alimentaires doivent être bien réchauffés - au moins 74°C - et pas plus d’une fois.

En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, selon le ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. Conserver et consommer ses restes de repas est essentiel pour lutter contre ce phénomène.

Bien cuire les restes alimentaires

Mais comment le faire en toute sécurité, sans risquer l’intoxication alimentaire ? Primrose Freestone, Maîtresse de conférences en microbiologie clinique à l’Université de Leicester, en Angleterre, répond à cette question dans un article de The Conversation.

Pour éviter les bactéries, les restes alimentaires doivent être bien conservés et réchauffés ! Le premier conseil est donc de mettre les restes au réfrigérateur - dont la température doit être entre 0 et 5 degrés celsius - ou au congélateur le plus rapidement possible et dans un délai maximum de deux heures. Les restes doivent impérativement être couverts par du film alimentaire ou des couvercles hermétiques.

La consommation des restes doit se faire dans les deux jours maximum car, après cette durée, certaines bactéries, comme la Listeria, sont plus susceptibles de s’y développer. Néanmoins, si ce délai vous semble trop court, vous pouvez dès le départ, congeler vos restes. À - 18°C, ils peuvent être conservés jusqu’à trois mois.

Au niveau de la cuisson des aliments, il faut bien les faire réchauffer, à une température intérieure d’au moins 74°C, ce qui équivaut à au moins à 163 °C minimum au four. En ce qui concerne les liquides (sauces, ragoûts, soupes), l’idéal est de les porter à ébullition. Enfin, vous n’avez qu’une seule occasion pour manger vos restes alimentaires car ils ne peuvent être réchauffés qu’une fois.

Mettre les restes alimentaires au réfrigérateur dans les deux heures

En France, vous pouvez emporter les restes alimentaires de plats que vous n’avez pas fini au restaurant. C’est le concept du doggy-bag. Pour ces restes comme pour ceux de plats à emporter, la règle est la même : les mettre au frigo dans les deux heures, les consommer dans les deux jours et les réchauffer à 74°C.

En 2022, 1.924 toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été déclarées en France, que ce soit en milieu familial, en restauration commerciale ou collective, selon Santé Publique France. Elles ont affecté 16.763 personnes, dont 643 (4%) ont été hospitalisées ou sont passées aux urgences et 17 (0,1%) sont décédées.