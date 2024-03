La taille de notre cerveau a augmenté depuis 1930

L'ESSENTIEL Le volume moyen du cerveau est passé de 1.234 millilitres à 1.321 millilitres en 40 ans, selon une nouvelle étude.

La surface corticale moyenne des personnes nées dans les années 1970 était presque 15 % plus grande que celle des personnes nées quatre décennies plus tôt, passant de 2.056 à 2.104 centimètres carrés.

L'étude a également révélé que la taille de l'hippocampe - qui est fortement associé à l'apprentissage et à la mémoire - semble aussi augmenter de décennie en décennie, de même que les volumes de matière blanche et de matière grise dans le cerveau.

De nouvelles recherches ont révélé que la taille du cerveau humain augmente depuis le début du 20ème siècle. Pour parvenir à cette observation, des scientifiques ont examiné les scanners cérébraux de 3.226 personnes participant à l'étude Framingham Heart Study (FHS). Lancée en 1948 aux Etats-Unis, l'étude FHS intègre des nouveaux participants toutes les décennies et inclut désormais les enfants et les petits-enfants de certains membres de la cohorte d'origine.

Une expansion de 6,6 % du volume moyen des cerveaux humains

En examinant les scanners qui ont été réalisés entre 1999 et 2019, les auteurs de l'étude ont cherché à comparer les cerveaux des personnes nées dans les années 30 à ceux des personnes nées dans les années 70. Ils ont ainsi constaté que le volume moyen du cerveau est passé de 1.234 millilitres à 1.321 millilitres au cours de cette période de 40 ans, ce qui représente une expansion d'environ 6,6 %.

L’étendue du cerveau des participants a connu une augmentation encore plus importante : la surface corticale moyenne des personnes nées dans les années 1970 était presque 15 % plus grande que celle des personnes nées quatre décennies plus tôt, passant de 2.056 à 2.104 centimètres carrés.

Autre fait important, l'étude a également révélé que la taille de l'hippocampe - qui est fortement associé à l'apprentissage et à la mémoire - semble aussi augmenter de décennie en décennie, de même que les volumes de matière blanche et de matière grise dans le cerveau.

Majoration de la taille du cerveau humain : quel impact sur notre santé ?

Le directeur de l'étude, Charles De Carli, a commenté ces résultats dans un communiqué de presse en déclarant que : "la décennie dans laquelle on naît semble avoir un impact sur la taille du cerveau". Le chercheur a également estimé que "si la génétique joue un rôle majeur dans la détermination de la taille du cerveau, nos résultats indiquent que des influences externes - telles que des facteurs sanitaires, sociaux, culturels et éducatifs - peuvent également avoir de l’influence".

L'impact exact de l'expansion de nos cerveaux sur notre bien-être à long terme reste à déterminer, bien que les chercheurs notent dans leur rapport que le volume du cerveau adulte est "un prédicteur important de l’évolution de la cognition dans le temps. Des structures cérébrales plus grandes, comme celles observées dans notre étude, peuvent refléter un meilleur développement du cerveau et une meilleure santé cérébrale. Cela peut également amortir les effets des maladies cérébrales liées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées", conclut Charles De Carli, auteur de l'étude publiée dans la revue JAMA Neurology.